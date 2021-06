Djokovic gra z Tsitsipasem o mistrzostwo Roland Garros. Gdzie i o której oglądać finał? [TRANSMISJA]

Novak Djokovic stanie przed szansą na powtórzenie sukcesu z 2016 roku, kiedy to w finale French Open pokonał Andy'ego Murray'a 3:1 (3:6, 6:1, 6:2, 6:4). Dla greckiego tenisisty będzie to z kolei okazja do wygrania pierwszego takiego trofeum. Gdzie i o której oglądać ten mecz?

Finał French Open. Novak Djokovic-Stefanos Tsitsipas. Droga zawodników do finału

W początkowej fazie tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju Roland Garros, Serb radził sobie z Tennysem Sandgrenem (3:1; 6:2, 6:4, 6:2), Pablo Cuevasem (3:0; 6:3, 6:2, 6:4), Ricardasem Berankisem (3:0; 6:1, 6:4, 6:1) i Lorenzo Musettim (2:2; 6:7, 6:7, 6:1, 6:0, krecz Włocha przy wyniku 4:0). W fazie finałowej Djokovic pokonał Matteo Berrettiniego 3:1 (6:3, 6:2, 6:7, 7:5) i po zażartym boju zwyciężył z Rafaelem Nadalem 3:1 (3:6, 6:3, 7:6, 6:2).

Grecki zawodnik z kolei radził sobie z Jeremym Chardym (3:0; 7:6, 6:3, 6:1), Pedro Martinezem (3:0; 6:3, 6:4, 6:3), Johnem Isnerem (3:1; 5:7, 6:3, 7:6, 6:1) i Pablo Carreno-Bustą (3:0; 6:3, 6:2, 7:5), a następnie z Daniiłem Miedwiediewem (3:0; 6:3, 7:6, 7:5) i Alexandrem Zverevem (3:2, 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

Finał French Open. Novak Djokovic-Stefanos Tsitsipas. Gdzie i o której oglądać?

Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas mierzyli się ze sobą ośmiokrotnie. Pięć razy lepszy okazywał się Serb, natomiast trzy razy wygrywał Grek. Podczas French Open zawodnicy grali ze sobą raz - w 2019 roku. Wówczas Djokovic wygrał 3:2 (6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1).

Finałowe spotkanie tegorocznej edycji Roland Garros odbędzie się w niedzielę 13 czerwca o godzinie 15:00. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Eurosport 1 oraz w serwisach Eurosport Player czy Player.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl lub w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.