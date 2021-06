Serbskie media oburzone reakcjami na zachowanie Djokovicia. "Skandaliczny atak"

Novak Djoković wygrał z Matteo Berrenttinim 6:3, 6:2, 6:7, 7:5. Serb doszedł do swojego czterdziestego półfinału turnieju wielkoszlemowego w karierze. Teraz po raz kolejny zmierzy się z Hiszpanem Rafą Nadalem w walce o wejście do finału Roland Garros. Najgłośniej jest jednak o jego zachowaniu w końcówce spotkania.

Djoković krytykowany za zachowanie pod koniec ćwierćfinału. "Konsekwencja lekkomyślnego zachowania wielkiego mistrza w czasie całej kariery"

"W ostatnim gemie Djoković miał trzy piłki meczowe. Przy drugiej z nich Włoch wybronił się świetnym forhendem. Wściekły Serb odwrócił się w kierunku trybun i zaczął krzyczeć do kogoś. Symulował, że zaraz rzuci rakietą. Następnie podszedł do bandy reklamowej, którą skopał i wytarł się ręcznikiem" - opisał zachowanie Djokovicia dziennikarz Sport.pl, Dominik Senkowski.

"Ten gość ma problemy z gniewem" - napisał czołowy dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg z "New York Times". "Dyskwalifikacja z US Open to nie brak szczęścia. To logiczna konsekwencja lekkomyślnego zachowania wielkiego mistrza w czasie całej kariery" - dodał Rothenberg.

Serbskie media odpowiadają dziennikarzowi: Może powinien zejść na ziemię i poczuć magię tego sportu

Słowa Rothenberga wywołały spore poruszenie w serbskich mediach. "Djoković pokazał pasję i emocje, a komuś to nie pasuje. 'Hejter na etacie', skrytykował najlepszego tenisistę świata i przypomniał mu US Open" - napisał portal Blic. "Dziennikarz 'New York Times' pozwolił sobie na analizę całej sytuacji, ale może powinien zejść na ziemię i poczuć magię tego sportu. Może wtedy byłoby to dla niego jaśniejsze" - dodał serbski dziennikarz.

Sam Blic opisywał zachowanie Djokovicia jako niezwykłe. "Nigdy nie widzieliśmy takiego Novaka" - czytamy w jednym z tekstów. "Mimo że Novak nikogo nie obraził, ani nie dotknął swoją reakcją, komuś i tak to się nie spodobało. Dziennikarz pozwolił sobie na krytykę Serba. To kolejny skandaliczny atak" - wskazał za to portal Mondo.