Gdzie i kiedy oglądać półfinały debla Igi Świątek i Magdy Linette? [TRANSMISJA]

Iga Świątek w minioną środę odpadła w ćwierćfinale Rolanda Garrosa, przegrywając 4:6, 4:6 z Greczynką Marią Sakkari. Magda Linette z kolei zakończyła rywalizację w singlu na trzeciej rundzie, gdzie lepsza od niej okazała się Tunezyjka Ons Jabeur – pojedynek zakończył się wynikiem 6:3, 0:6, 1:6. Polki mogą spotkać się w finale turnieju wielkoszlemowego w Paryżu w deblu.

Zobacz wideo Iga Świątek: Najważniejsze jest to, żeby nie mieć oczekiwań w stosunku do swojej gry. Wtedy mój poziom się poprawia

Roland Garros. Iga Świątek może zagrać przeciwko Magdzie Linette w finale debla

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands bez większych problemów awansowały do półfinału turnieju debla Rolanda Garrosa. Polka i Amerykanka pokonały 6:3, 6:2 słoweńsko-chorwacki duet Darija Jurak – Andreja Klepac. W pierwszym gemie drugiego seta Mattek-Sands została oskarżona o niesportowe zachowanie. Piłka uderzyła w kort blisko linii, a Amerykanka przeszła obok śladu pozostawionego przez piłkę i dotknęła rakietą kortu. To sprawiło, że sędzia była przekonana, że Mattek-Sands go zatarła i nakazała powtórzenia akcji.

Nieco więcej problemów miała Magda Linette, która występowała z Amerykanką Bernardą Perą. Ten duet wygrał w trzech setach 7:5, 4:6, 6:2 z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową i Kazaszką Jeleną Rybakiną. Polsko-amerykański duet przełamał rywalki w 12. gemie w pierwszej rundzie, natomiast przez słabszą dyspozycję w drugim secie do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był trzeci set. Tam Linette oraz Pera zagrały bezbłędnie i nie dały przeciwniczkom choćby jednego break pointa.

W półfinale duet Świątek-Mattek Sands zagra z Rumunką Iriną Begu oraz Argentynką Nadią Podorską. Z kolei Linette i Pera powalczą o finał z parą czeską Barbora Krejcikova – Katerina Sinakova. Znacznie cięższe zadanie czeka Magdę Linette.

Kiedy odbędą się półfinały debla we French Open?

Spotkania półfinałowe w deblu odbędą się w piątek 11 czerwca. Najprawdopodobniej pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 12:00, a tuż po nim odbędzie się drugi. Wkrótce poznamy oficjalne godziny meczów. Transmisje z obu półfinałów Rolanda Garrosa będą dostępne do obejrzenia w Eurosporcie 1 i 2 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacje tekstowe na żywo do śledzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.