Pogromczyni Igi Świątek nie mogła uwierzyć w swój sukces. 'Odjęło mi mowę'

Pojedynek Igi Świątek z Marią Sakkari w pierwszym secie był dość wyrównany. Obie zawodniczki walczyły niemal punkt za punkt, choć Polka nie potrafiła utrzymać przewagi 2:0 i ostatecznie przegrała 4:6. W drugim secie Polka czterokrotnie musiała odrabiać dwa sety straty. Ostatecznie przegrała w takim samym stosunku.

Fibak wskazał przyczyny porażki Igi Świątek: Nadal też miał ten problem. Dwa razy się zgłosił

Maria Sakkari nie mogła uwierzyć w swoje zwycięstwo

Dla greckiej tenisistki awans do półfinału French Open jest najlepszym rezultatem w karierze. Nigdy wcześniej nie udało jej się dotrzeć do tej fazy wielkoszlemowego turnieju. - Odjęło mi mowę. To spełnienie marzeń. To naprawdę świetne uczucie i nie zrobiłabym tego bez mojego zespołu i jego wsparcia. Chciałem im podziękować, przed nami wciąż daleka droga, ale dzisiaj zrobiliśmy krok naprzód - wyznała Sakkari po meczu.

20-letnia Iga Świątek doznała w środę pierwszej porażki w grze pojedynczej tej imprezy od 2019 roku. Wówczas lepsza od niej okazała się Simona Halep. Od tamtego pojedynku polska tenisistka notowała serię 11 wygranych meczów i 22 setów z rzędu.

Iga Świątek wciąż w grze

W półfinale tegorocznej edycji French Open Maria Sakkari zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikovą. Do tego starcia dojdzie w czwartkowe popołudnie. Warto zaznaczyć, że obu zawodniczkom jeszcze nigdy nie udało się dotrzeć do tej fazy gry pojedynczej Wielkiego Szlema.

Dla Igi Świątek nie jest to koniec zmagań na francuskich kortach. W piątek 11 czerwca w grze deblowej, w duecie z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands zmierzą się w półfinale z Iriną Begu z Rumunii i Nadią Podoroską z Argentyny.