Iga Świątek poznała potencjalną rywalkę w półfinale Roland Garros

Wydawało się, że to może być turniej Cori Gauff, która - po wygranej w IV rundzie nad pogromczynią Magdy Linette Tunezyjką Ons Jabeur 6:3, 6:1 - została najmłodszą od piętnastu lat ćwierćfinalistką turnieju wielkoszlemowego. Siedemnastoletnia Amerykanka w ćwierćfinale mierzyła się z Barborą Krejcikovą, która była na fali dziewięciu zwycięstw z rzędu. Ostatni raz przegrała podczas turnieju w Rzymie, gdy lepsza okazała się z Igą Świątek. Ale wróćmy na paryskie korty, gdzie Krejcikova w IV rundzie pokonał gładko Amerykankę Sloane Stephens (59. WTA) 6:2, 6:0. A co się działo w środę?

Pierwszy set był niezwykle wyrównany, choć zaczął się od dominacji Gauff (3:0). Czeszka doprowadziła do wyrównania 3:3, a skończyło się wygraną Krejcikovej 7(8):6(6). W drugim secie wydawało się, że 17-latka zostanie gładko rozbita, bo przegrywała już 0:5, ale potem nieoczekiwanie wygrała trzy gemy z rzędu. Ostatecznie jednak to Czeszka wygrała 6:3, a mecz trwał niemal dwie godziny.

Krejcikova czeka na zwyciężczynię meczu Świątek - Sakkari

W starciu o finał Krejcikova moźe zmierzyć się z Igą Świątek, która do tej pory dwa razy z nią grała i dwa razy wygrała. - Jest dosyć niewygodna, regularna z głębi kortu. To, że Iga ma z nią dodatni bilans, nie oznacza, że będzie to łatwe spotkanie - przekonywał niedawno Tomasz Świątek. Ojciec Igi ma rację. Wystarczy przypomnieć sobie, że Krejcikova niedawno pokonała finalistkę ostatniego Roland Garros, Sofię Kenin 6:1, 6:4.

Ale za nim Iga będzie myślała o rywalizacji z Czeszką, to w środę około 13:30 Polka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. - Nie bez powodu jest obrończynią tytułu. Ćwiczyłyśmy tutaj wspólnie przed turniejem. Iga jest uroczą dziewczyną i niewiarygodną tenisistką - powiedziała Sakkari o Polce.

