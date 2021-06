Rywalka Igi Świątek w walce o półfinał Roland Garros: Ona jest niewiarygodna

W ćwierćfinale Roland Garros Iga Świątek zagra z rozstawioną z numerem 17. Marią Sakkari. Choć obie zawodniczki nie grały ze sobą wcześniej, to znają się i wielokrotnie ze sobą trenowały. Przed meczem Greczynka chwaliła 20-letnią Polkę, ale zdradziła, że nie ma obaw przed tym spotkaniem.

Iga Świątek gra o półfinał z Marią Sakkari. Greczynka chwali Polkę: Nie bez powodu jest obrończynią tytułu

Nie bez powodu jest obrończynią tytułu. Z pewnością lubi tutejsze korty i odpowiadają jej panujące tu warunki, choć są inne niż w ubiegłym roku. Ćwiczyłyśmy tutaj wspólnie przed turniejem. Iga jest uroczą dziewczyną i niewiarygodną tenisistką. Ma zaledwie 20 lat, a już zdobyła tytuł wielkoszlemowy.

– powiedziała Sakkari.

Spotkanie z Greczynką będzie dla Świątek najtrudniejszym wyzwaniem w tegorocznej edycji Roland Garros. Podczas paryskiego turnieju Sakkari nie ma najłatwiejszej drabinki, ale wyeliminowała już dwie wyżej rozstawione rywalki. Wrażenie robi zwłaszcza jej wygrana 2:0 (6:3, 6:2) z Amerykanką Sofią Kenin (piąta w rankingu WTA). Zawodniczka nie narzeka, że w ćwierćfinale przyjdzie jej zagrać z triumfatorką poprzedniej edycji turnieju. Ponadto zdradziła, jaki ma plan na spotkanie ze Świątek.

– Mówiłam to już wiele razy, że z nikim, kto dotarł do tego etapu, nie gra się łatwo. Niezależnie od tego, czy to liderka światowego rankingu, 10. zawodniczka tego zestawienia, 50. czy jakakolwiek inna. Każda z nich z jakiegoś powodu jest w tym ćwierćfinale. Niezależnie od tego, kto stanie po drugiej stronie siatki, to będzie wyjątkowo trudny mecz. Zamierzam cieszyć się chwilą i grać swoje – podkreśliła 26-latka, dodając, że jest podekscytowana w pierwszym w karierze ćwierćfinałem turnieju wielkoszlemowego – Nie widzę powodu, dlaczego miałabym nie dotrzeć jeszcze dalej – dodała także.

Roland Garros. Świątek - Sakkari w ćwierćfinale turnieju. Gdzie oglądać mecz?

Spotkanie ćwierćfinałowe Rolanda Garrosa Iga Świątek – Maria Sakkari odbędzie się w środę 9 czerwca na korcie centralnym Philippe’a Chatrier w Paryżu. Mecz Igi Świątek zaplanowany jest na godzinę 12:30 (może ulec przesunięciu ze względu na mecz Gauff – Krejcikova). Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.