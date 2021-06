Wielki rewanż Tsitsipasa na wagę półfinału! Absurdalne zakończenie Miedwiediewa [WIDEO]

Obaj są młodzi, obaj się niespecjalnie lubią, ale obaj też chcą zająć miejsce wielkiej trójki - Djokovicia, Nadala i Federera - w roli dominatorów męskiego tenisa w najbliższych latach. Wtorkowe starcie serii wieczornej w Paryżu miało być rewanżem za półfinał ostatniego Australian Open. Tam świeżo po wyeliminowaniu Rafaela Nadala wyczerpany Tsitsipas został gładko przez Miedwiediewa pokonany, przegrywając 4:6, 2:6, 5:7.

Na praktycznie pustym korcie Philippe'a Chatriera (sesje wieczorne jeszcze odbywają się bez udziału publiczności przez "godzinę policyjną" w Paryżu) było jednak zupełnie na odwrót. To Tsitsipas grał zdecydowanie pewniej od swojego przeciwnika, szczególnie w pierwszym secie, wygranym 6:3 za sprawą jednego jedynego przełamania w środku partii.

Miedwiediew jako "Doktor Jekyll i pan Hyde"

Daniłowi Miedwiediewowi starań nie można było odmówić. W drugim secie przegrywał już 1:3, ale doprowadził do wyrównania i tie-breaka, prezentując przy tym odrobinę tenisowej magii. Przykładem była wygrana piłka na zwycięstwo w 11. gemie i prowadzenie w partii 6:5, gdy wicelider światowego rankingu. wygrał wymianę efektownym lobem zagranym między nogami.

Wcześniej Rosjanin nie zdołał wykorzystać dwóch piłek setowych przy serwisie przeciwnika, a w międzyczasie zdążył obsztorcować kogoś, kto jego zdaniem zbyt głośno zachowywał się na zapleczu kortu.

W tie-breaku zwyciężyła tenisowa rzetelność Stefanosa Tsitsipasa, który nawet na moment nie obniżył poziomu swojej gry (33 winnery i 24 błędy niewymuszone Greka przy statystyce 31/44 Rosjanina). Tsitsipas wygrał w nim wszystkie piłki przy własnym podaniu i dzięki dwóm mini-breakom triumfował 7:3.

Gdy w drugim secie Miedwiediew pokazał sporą wolę walki, w trzecim zaprezentował swoją tą drugą, dużo gorszą twarz. Jako pierwszy zdołał w nim przełamać swojego przeciwnika i wyjść na prowadzenie 4:2. Cóż z tego, jak trzy kolejne gemy, w tym jeden przy własnym serwisie, przegrał zdobywając w nich w sumie tylko jeden punkt i szybko zrobiło się 5:4 dla Tsitsipasa.

Jeśli jednak to było niezrozumiałe, to ostatni gem spotkania przekroczył granicę wyobraźni. Przegrywając w secie 5:6 i próbując doprowadzić do tie-breaka, rosyjski tenisista prowadził przy własnym serwisie 40:0, po czym przegrał cztery kolejne piłki. Tsitsipas wykorzystał już pierwszą piłkę meczową, aczkolwiek lepsze byłoby powiedzenie, że otrzymał punkt w prezencie od swojego przeciwnika. Miedwiediew zdołał bowiem w tym newralgicznym momencie zaserwować... z dołu. Greka to nie zdekoncentrowało - pewnym returnem zakończył mecz i przypieczętował awans do półfinału.

Zverev z szansą na drugi finał

Rywalem Greka w półfinale w Paryżu będzie Niemiec Alexander Zverev. Szósty tenisista światowego rankingu w innym wtorkowym meczu ćwierćfinałowym nie dał żadnych szans rewelacji turnieju - Hiszpanowi Alejandro Davidovichowi Fokinie (ATP 46). Zverev rozbił swojego rywala, oddając mu w całym spotkaniu zaledwie sześć gemów. Zwyciężył 6:4, 6:1, 6:1.

Pierwszy set miał nietypowy przebieg, jak na męski tenis. Był on bowiem festiwalem przełamań - z dziesięciu gemów aż tylko trzy kończyły się zwycięstwem serwującego. W kolejnych partiach Zverev nie oddał już swojego serwisu ani razu, a Davidovich Fokina wciąż miał ogromne problemy przy własnym podaniu. Różnica w poziomie gry obu tenisistów była ogromna - Zverev miał 24 kończące uderzenia i 3 asy przy zaledwie 16 błędach niewymuszonych. U Hiszpana te statystyki były dużo gorsze - 16 "winnerów" oraz aż 37 niewymuszonych pomyłek.

Alexander Zverev stanie przed szansą awansu do swojego drugiego finału wielkoszlemowego. Po raz pierwszy grał w nim kilka miesięcy temu na US Open, gdy po morderczej pięciosetówce musiał uznać wyższość Austriaka Dominica Thiema. Stefanos Tsitsipas w takim finale jeszcze nie grał. Obaj jednak z pewnością zdają sobie sprawę, że o premierowy tytuł będzie niezwykle trudno, gdyż w drugiej połówce wciąż pozostali dwaj dominatorzy - "król paryskich kortów" Rafael Nadal oraz Novak Djoković, którzy swoje ćwierćfinały rozegrają w środę.