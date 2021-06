Znamy skład pierwszego półfinału turnieju kobiet w Roland Garros

Poznaliśmy już obie tenisistki, które wezmą udział w pierwszym meczu półfinałowym turnieju Roland Garros. Najpierw swój ćwierćfinał przeciwko Hiszpance Pauli Badosie wygrała 7:5, 4:6, 7:6 (8:6) Słowenka Tamara Zidansek. Dla niej to największy sukces w dotychczasowej karierze.

Znamy skład pierwszego półfinału Roland Garros! Pawluczenkowa lepsza od Rybakiną

Rywalką Zidansek została Anastazja Pawluczenkowa. Dla Rosjanki spotkanie rozpoczęło się źle - od przegranego 2:7 tie-breaku pierwszego seta z Rybakiną. Później to jednak 32. zawodniczka rankingu WTA przejęła kontrolę nad spotkaniem i doprowadziła do wyrównania 1:1 po partii wygranej 6:2.

Trzeci set znów przyniósł tie-break, ale tym razem dużo bardziej wyrównany - ostatecznie Pawluczenkowa wygrała go 9:7 i to ona awansowała do swojego pierwszego półfinału turnieju wielkoszlemowego w karierze.

To oznacza, że Pawluczenkowa lub Zidansek to ewentualne rywalki Igi Świątek w finale Roland Garros, jeśli Polka wygra najpierw ćwierćfinałowe spotkanie turnieju z Greczynką Marią Sakkari, a potem swój półfinał, w którym zagrałaby z lepszą z pary Cori Gauff i Barbora Krejcikova.

Spotkanie ćwierćfinałowe Rolanda Garrosa z udziałem tenisistki z Raszyna odbędzie się w środę 9 czerwca na korcie centralnym Philippe’a Chatrier w Paryżu. Mecz Igi Świątek rozpocznie się tuż po zakończeniu pojedynku Cori Gauff z Barborą Krejcikovą (start jest przewidziany na godzinę 11:00). Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.