Wiemy, kiedy zagra Iga Świątek! Gdzie i kiedy oglądać spotkanie z Marią Sakkari? [TRANSMISJA TV, STREAM]

To już jutro! Iga Świątek zagra w ćwierćfinałowym meczu Rolanda Garrosa z Greczynką Marią Sakkari. Stawką tego pojedynku jest awans do półfinału turnieju wielkoszlemowego w Paryżu. Wiemy też, kto może zagrać z Polką w kolejnej fazie. Gdzie i kiedy oglądać to spotkanie? Transmisja tv, stream online.

