Zaiskrzyło na korcie. Partnerka Świątek oskarżona o niesportowe zachowanie

Przez pierwszy set mecz Świątek i Mattek-Sands wydawał się układać niemalże idealnie. Polka i Amerykanka wygrały 6:3 i miały sporą przewagę nad rywalkami - słoweńsko-chorwacką parą Jurak/Klepac.

Już w pierwszym gemie kolejnej partii pojawiła się jednak spora kontrowersja. W akcji przy stanie 30:40 piłka uderzyła w kort blisko linii, ale według sędzi prowadzącej spotkanie pozostała jeszcze w polu gry. Po całej akcji Bethanie Mattek-Sands przechodziła obok śladu, który pozostawiła piłka i wskazała go, dotykając rakietą kortu.

No i wtedy się zaczęło. Sędzia oświadczyła, że sama chciała sprawdzić, gdzie upadła piłka, a dotykając kortu rakietą, Mattek-Sands jej to uniemożliwiła. Świątek i Amerykanka twierdziły, że piłka była poza kortem. Pani arbiter nie uznała jednak ich tłumaczeń i nie chciała już sprawdzać śladu, bo była przekonana, że Mattek-Sands faktycznie go zatarła.

Polka i Amerykanka napędziły się zamieszaniem i awansowały do półfinału

Zdania już nie zmieniła, a Jurak i Klepac wygrały gema przy swoim podaniu. Kolejne pięć gemów wygrała jednak napędzona całym zamieszaniem para Świątek/Mattek-Sands, która utrzymała świetne tempo gry i wygrała seta 6:2 i cały mecz w dwóch setach.

Tym samym polsko-amerykańska para nie dała swoim rywalkom szans i Świątek już drugi raz z rzędu zagra w półfinale turnieju deblowego na kortach w Paryżu. Teraz czekają na swoje rywalki - będzie nimi lepsza z par Iriny-Camelii Begu z Nadią Podoroską lub Petry Martić i Shelby Rogers. Rok temu Świątek wraz z Nicole Melichar odpadły z turnieju debla właśnie na etapie półfinału. Przegrały wówczas z Alexą Guarachi i Desirae Krawczyk.