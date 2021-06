Zagraniczne media piszą o Świątek po awansie. Fantastyczna seria Polki

Zagraniczne media analizują niesamowity mecz 1/8 finału Roland Garros, w którym Iga Świątek po kapitalnym widowisku wyeliminowała niespełna 19-letnią Martę Kostiuk z Ukrainy. "Droga do dubletu pozostaje otwarta", "Kontynuuje niemal doskonałą passę w Roland Garros" czy też "Jest faworytką do obrony tytułu bardziej niż kiedykolwiek"- to tylko niektóre zagraniczne komentarze dotyczące Igi Świątek, która jest już w ćwierćfinale paryskiej imprezy na kortach ziemnych.

