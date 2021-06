Fantastyczna piłka Igi Świątek! Kluczowy moment meczu o ćwierćfinał [WIDEO]

- Marta Kostiuk ma olbrzymi potencjał, ale Iga Świątek przewyższała ją przygotowaniem motorycznym, siłową grą, ładunkiem piłki. I nastawieniem. Ona gra po to, żeby obronić tytuł. To widać w każdej piłce - mówił dla Sport.pl Maciej Synówka, trener i komentator tenisa, analizując zwycięstwo Świątek z Kostiuk w 1/8 finału Roland Garros.

Świątek wygrała z Kostiuk w dwóch setach, ale to wcale nie był dla niej łatwy mecz. Od początku stał na bardzo wysokim poziomie, był niesamowicie wyrównany, często grany na przewagi. Polka już przy pierwszym podaniu rywalki była blisko przełamania. Ukrainka obroniła jednak dwa breakpointy i w kolejnym gemie sama przełamała Świątek. To był trzeci gem pierwszego seta. A po chwili przyszedł czwarty - bardzo długi, w którym Polka dopiero za piątym breakpointem doprowadziła do remisu, a potem - w ósmym gemie - jeszcze raz przełamała rywalkę i wygrała pierwszego seta 6:3.

Bardzo ważnym momentem przy stanie 6:3, 3:3 i 40:40 dla Świątek była wygrana przez Polkę piłki po efektownym lobie z głębi kortu. Najpierw Świątek zmusiła rywalkę, aby podbiegła do siatki, a potem posłała cudowne zagranie, po którym piłka wylądowała tuż przed linią końcową po stronie rywalki. Po chwili Polka zacisnęła pięść w geście triumfu, bo był to bardzo ważny punkt, dzięki któremu miała break-pointa.

To nie był jedyny widowiskowy lob Polki w cały meczu, ponieważ ostatnią piłkę Świątek zakończyła również w ten sposób. - Grałam wiele meczów w karierze i wszystkich już nie pamiętam, ale nie przypominam sobie, bym któryś z nich zakończyła takim lobem - mówiła na antenie Eurosportu Iga Świątek, która w poniedziałek późnym wieczorem najpierw na korcie centralnym imienia Philippe'a Chatriera w Paryżu uporała się z Martą Kostiuk.

Teraz Świątek powalczy w środę 9 czerwca o półfinał Roland Garros z Marią Sakkari, która w czwartej rundzie pokonała Sofię Kenin (6:1, 6:3). W pozostałych ćwierćfinałach zobaczymy mecze Coco Gauff - Barbora Krejcikova, Elena Rybakina - Anastasija Pawluczenkowa oraz Tamara Zidansek - Paula Badosa. Z tej ósemki tylko Świątek do tej pory docierała do półfinałów w turniejach wielkoszlemowych.