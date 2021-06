Ostatnie zagranie Świątek przejdzie do historii tenisa! I ten okrzyk po wygranej! [WIDEO]

- Grałam wiele meczów w karierze i wszystkich już nie pamiętam, ale nie przypominam sobie, bym któryś z nich zakończyła takim lobem - mówiła Iga Świątek, która w poniedziałek późnym wieczorem najpierw na korcie centralnym imienia Philippe'a Chatriera uporała się z Martą Kostiuk, a po chwili opowiadała o tym meczu w Eurosporcie. - Moim celem teraz jest po prostu dalsza dobra gra. Zarówno w singlu, jak i w deblu - dodawała Świątek z wrodzoną skromnością.

"Ten punkt to było idealnie podsumowanie tego meczu"

Świątek wygrała z Kostiuk w dwóch setach, ale to wcale nie był dla niej łatwy mecz. Od początku stał na bardzo wysokim poziomie, był niesamowicie wyrównany, często grany na przewagi. Polka już przy pierwszym podaniu rywalki była blisko przełamania. Ukrainka obroniła jednak dwa breakpointy i w kolejnym gemie sama przełamała Świątek. To był trzeci gem pierwszego seta. A po chwili przyszedł czwarty - bardzo długi, w którym Polka dopiero za piątym breakpointem doprowadziła do remisu, a potem - w ósmym gemie - jeszcze raz przełamała rywalkę i wygrała pierwszego seta 6:3.

Dla Świątek był to 21. set z rzędu wygrany na Rolandzie Garrosie. A po kilkudziesięciu minutach przyszedł 22. Zakończony efektownym lobem, który dał jej awans do ćwierćfinału. A po nim przyszedł równie efektowny oraz bardzo głośny okrzyk Świątek, który usłyszeć można było pewnie także poza kortem. "Ten punkt to było idealnie podsumowanie tego meczu" - czytamy w odpowiedziach do oficjalnego profilu Rolanda Garrosa, który w internecie szybko zamieścił wideo z niesamowitej akcji na koniec tego meczu.

Iga Świątek - Marta Kostiuk 6:3, 6:4

Teraz Świątek powalczy o półfinał z Marią Sakkari, która w czwartej rundzie pokonała Sofię Kenin (6:1, 6:3). W pozostałych ćwierćfinałach zobaczymy mecze Coco Gauff - Barbora Krejcikova, Elena Rybakina - Anastasija Pawluczenkowa oraz Tamara Zidansek - Paula Badosa. Z tej szóstki tylko Gauff i Świątek do tej pory docierały do półfinałów w turniejach wielkoszlemowych.