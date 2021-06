Wiadomo, dlaczego Świątek zagra tak późno. Wszystko przez Federera i dziwne prawa tv

Iga Świątek w poniedziałek wraca do gry indywidualnej i czeka ją trudne zadanie. W sobotę Światek źle zaczęła mecz z Anett Kontaveit i wydawało się, że koszmary przeszłości mogą powrócić (Estonka wygrała dwa poprzednie mecze), ale nasza zawodniczka na kortach Rolanda Garrosa jest nie do zatrzymania. W sobotnie popołudnie obrończyni trofeum wygrała 7:6 (4), 6:0 i zameldowała się w czwartej rundzie turnieju.

Teraz zmierzy się o ćwierćfinał z rewelacyjną 18-letnią Martą Kostiuk. Wiadomo już, że mecz zostanie rozegrany w poniedziałek jako ostatni z pojedynków 1/8 finału. Rozpocznie się o godz. 21, a odbędzie się na Court Philippe-Chatrier. Niestety na trybunach nie będzie kibiców, bo we Francji nadal obowiązuje tzw. godzina policyjna.

Być może, Świątek grałaby wcześniej, gdyby nie wycofanie z turnieju Rogera Federera. To właśnie starcie Szwajcara z Włochem Berretinim zapewne odbyłoby się w sesji wieczornej. Bo wieczorem w poprzednich dniach turnieju niemal zawsze odbywały się męskie pojedynki. Jedynym wyjątkiem było spotkanie I rundy kobiet: Serena Williams - Irina Begu.

Powodem nietypowego podziału jest również kwestia praw do transmisji. W tym roku pierwszy raz od dawna turnieju we Francji nie pokazuje Eurosport. Głównym nadawcą jest France TV, które pokazuje mecze Rolanda Garrosa i ma prawa do wszystkich... spotkań z wyjątkiem sesji wieczornych rozgrywanych na korcie Philippe-Chatrier i meczami rozgrywanych na korcie Simonne-Mathieu. A zatem ta stacja nie może pokazać meczu Igi Świątek.

Z kolei Amazon Prime Video ma prawa wyłącznie do sesji wieczornych na Philippe-Chatrier oraz do wszystkich na Simonne-Mathieu. I właśnie dlatego w sesji wieczornej musi być rozgrywany jakiś pojedynek. Ma to też na celu, by telewizja Amazon miała sporo odbiorców. A że odpadła rywalizacja Federera, a Rafael Nadal miał już wieczorne mecze, to zdecydowano się na umieszczenie tam rywalizacji Igi Światek, jako największej faworytki do wygrania kolejnego szlema.

Kibice nie są zadowoleni z takiej decyzji

Budzi to duże rozczarowanie wśród fanów tenisa. - Czy Roland Garros to naprawdę duży turniej? Zmuszanie graczy do grania wieczorami bez publiczności dla Amazon Prime jest więcej niż przeciętne w stosunku do szacunku zawodników - piszą wściekli Francuzi na Twitterze.