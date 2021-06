Niecodzienna godzina meczu Igi Świątek! Złe informacje dla Polki. Gdzie i kiedy obejrzeć?

W niedzielę Iga Świątek zagrała w deblu i było to spektakularne spotkanie. Polka wraz z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands po trwającym aż trzy godziny i 13 minut meczu wygrały z rozstawionymi z numerem jeden Su-Wei Hsieh i Elise Mertens. W kolejnej rundzie Świątek i Mattek-Sands zagrają z reprezentantkami Tajwanu Hao-Ching Chan i Latishą Chan (rozstawione z numerem sześć) albo z Chorwatką Dariją Jurak i Słowenką Andreją Klepac (11).

W poniedziałek Świątek wraca jednak do gry indywidualnej i czeka ją dość trudne zadanie. W sobotę Światek źle zaczęła mecz z Anett Kontaveit i wydawało się, że koszmary przeszłości mogą powrócić (Estonka wygrała dwa poprzednie mecze), ale nasza zawodniczka na kortach Rolanda Garrosa jest nie do zatrzymania. W sobotnie popołudnie obrończyni trofeum wygrała 7:6 (4), 6:0 i zameldowała się w czwartej rundzie turnieju.

Niecodzienna godzina. Polka nie przepada za takim graniem

W poniedziałek Polka zmierzy się z zaledwie 18-letnią Ukrainką Martą Kostiuk. Zajmuje ona 81. miejsce w rankingu WTA, a najwyżej była na 77. pozycji. Wiadomo już, że mecz zostanie rozegrany w poniedziałek jako ostatni z pojedynków 1/8 finału. Rozpocznie się o godz. 21, a odbędzie się na Court Philippe-Chatrier. To dość niecodzienna godzina rozgrywania meczu tenisowego. W przeszłości sama Iga Świątek mówiła, że tak późne godziny meczów nie są jej ulubionymi, z drugiej strony będzie miała kilka godzin więcej na regenerację po bardzo wyczerpującym meczu deblowym. Kolejną złą informacją jest fakt, że na trybunach nie będzie kibiców, a to dlatego, że we Francji nadal obowiązuje tzw. godzina policyjna i nie byłoby to możliwe.

Wcześniej na tym korcie zaplanowane są trzy mecze: Ons Jabeur (Tunezja, 26. WTA) - Cori Gauff (USA, 25. WTA) a potem dwa męskie starcia: Novak Djoković (Serbia, 1. ATP) - Lorenzo Musetti (Włochy, 76. ATP) i Rafael Nadal (Hiszpania, 2. ATP) - Jannik Sinner (Włochy, 19. ATP).

Relacja na żywo z pojedynku Świątek - Kostiuk na Sport.pl, a transmisja w Eurosporcie. Na zwyciężczynie tego pojedynku w ćwierćfinale czekać będzie lepsza z pary: Sofia Kenin (USA, 5. WTA) - Maria Sakkari (Grecja, 18. WTA). Spotkanie odbędzie się na korcie centralnym Philippe'a Chatrier.