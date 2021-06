Rewelacyjna 18-latka zagra z Igą Świątek. Jedną sensację już w Roland Garros sprawiła

Iga Świątek źle zaczęła mecz z Anett Kontaveit i wydawało się, że koszmary przeszłości mogą powrócić (Estonka wygrała dwa poprzednie mecze), ale nasza zawodniczka na kortach Rolanda Garrosa jest nie do zatrzymania. W sobotnie popołudnie obrończyni trofeum wygrała 7:6 (4), 6:0 i zameldowała się w czwartej rundzie turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo

Genialny pierwszy set, a potem kompletna zapaść! Magda Linette odpada z Roland Garros

Teraz Polka zmierzy się z zaledwie 18-letnią Ukrainką Martą Kostiuk. Zajmuje ona 81. miejsce w rankingu WTA, a najwyżej była na 77. pozycji. W tegorocznym Roland Garrosie w I rundzie sprawiła sensację, pokonując Hiszpankę Garbinę Muguruzę (13. WTA). W dodatku straciła w tym meczu zaledwie pięć gemów (6:1, 6:4). Muguruza mocno jej pomogła w wygranej, bo popełniła aż 40 niewymuszonych błędów, a Ukrainka 24.

W kolejnych dwóch rundach Kostiuk wygrała bez żadnych problemów. Najpierw pokonała Chinkę Saisai Zheng (57. WTA) 6:3, 6:4, a potem Rosjankę Wawrarę Graczewą 6:1, 6:2. Podobnie jak Iga Świątek nie straciła w tym turnieju jeszcze seta.

Kostiuk zadziwiła świat tenisa trzy lata temu. Do Australian Open dostała się przez trzy rundy kwalifikacji, a potem awansowała do III rundy! Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodniczka była wówczas sklasyfikowana na 521. miejscu w światowym rankingu i miała zaledwie piętnaście lat! Ten wynik oraz III runda w ubiegłym roku w US Open były jej dotychczas najlepszymi osiągnięciami w turnieju wielkiego szlema.

Największym sukcesem w karierze Kostiuk było za to wygranie juniorskiego Australian Open w 2017 roku. Została pierwszą w historii Ukrainką, która tego dokonała. W tym samym roku w parze z Olgą Danilović triumfowała również w finale juniorskiego debla US Open.

Kolejna sensacja w Paryżu! Światowa "czwórka" znów nie sprostała zadaniu

Mecz Świątek - Kostiuk odbędzie się w poniedziałek. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się z lepszą z meczu: Sofia Kenin - Maria Sakkari/Elize Mertens.