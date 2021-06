Genialny pierwszy set, a potem kompletna zapaść! Magda Linette odpada z Roland Garros

Magda Linette (45. WTA) nie miała dużego szczęścia w losowaniu. Już w drugim meczu Roland Garros 2021 musiała zmierzyć się z liderką rankingu WTA Ashleigh Barty, którą pokonała 6:1; 2:2. Australijka kreczowała w drugim secie.

Świetny pierwszy set Linette

W trzeciej rundzie turnieju na Polkę czekała wyżej notowana Tunezyjka Ons Jabeur (26. miejsce w WTA). To było trzecie spotkanie tych tenisistek. Ostatni mecz Magdy Linette z Jabeur miał miejsce w 2017 roku. Wówczas Tunezyjka wygrała 6:4, 6:4. Pierwsze spotkanie obu zawodniczek zakończyło się natomiast zwycięstwem Polki. W 2013 roku Linette, chociaż przegrywała już 3:6 i 1:4, wygrała spotkanie po kreczu rywalki.

Jabuer rok temu dotarła do IV rundy Rolanda Garrosa, a rundę wcześniej pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę (4. WTA). Teraz to również ona była faworytką bukmacherów. Linette w pierwszym secie spisywała się jednak bardzo dobrze. Wygrała dwa swoje pierwsze podania, choć w obu przegrywała 0:30. Rywalka dopięła swego i przełamała ją w piątym gemie. Ale riposta Polki była znakomita. Popisywała się świetnymi zagraniami i wygrała cztery gemy z rzędu! Przy piłce setowej popełniła podwójny błąd serwisowy, za chwilę nieszczęśliwie upadła na kort przy próbie startu do skrótu. To ją jednak nie zniechęciło i wygrała trzy piłki z rzędu.

Kompletna zapaść. 11 gemów z rzędu przegrane przez Linette

W drugim secie Polka była już tłem dla rywalki. Nie zdobyła nawet gema, a seta przegrała w zaledwie osiemnaście minut. W sumie w tej partii wygrała zaledwie...sześć piłek!, a Tunezyjka aż 26. Jabeur co chwilę zaskakiwała Linette skutecznym drop shotami. Statystyki były bolesne. Polka nie miała ani jednego kończącego uderzenia (rywalka 10) i popełniła siedem niewymuszonych błędów, przy tylko jednym Tunezyjki.

Po tej klęsce Linette nie potrafiła już się podnieść. W sumie przegrała jedenaście gemów z rzędu!. W trzecim secie pojawił się cień nadziei w dwóch gemach, w których Linette prowadziła już 30:0. Nie potrafiła jednak tego wykorzystać. Wciąż popełniała zdecydowanie za dużo niewymuszonych błędów (13-10) i miała mało winnerów (6-8). W szóstym gemie obroniła przy swoim podaniu aż cztery piłki meczowe. Już jednak w kolejnym gemie Jabeur nie zmarnowała szansy.

Pojedynek ten do znudzenia przypominał starcie Polki w turnieju w Rzymie. Tam również wygrała pierwszego seta z Czeszką Petrą Kvitovą 6:1 i grała znakomicie, a potem była już cieniem dla rywalki i przegrała dwie partię, zdobywając tylko dwa gemy.

Świetny pierwszy set, a potem totalna zapaść Linette [ZAPIS RELACJI]

Jabeur w kolejne rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu dwóch Amerykanek: Cori Gauff (25. WTA) - Jennifer Brady (14. WTA).