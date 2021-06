Mecze Igi Świątek i Magdy Linette nieco później. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Igi Świątek z Anett Kontaveit ma rozpocząć się w sobotę 5 czerwca na korcie centralnym. Przed zawodniczkami na korcie w Paryżu wystąpią jeszcze Elina Switolina i Barbora Krejcikova oraz Novak Djoković i Ricardas Berankis. Najprawdopodobniej spotkanie zacznie się więc o 16:45 lub nawet później. Pierwsze informacje mówiły natomiast o tym, że starcie ruszy o 16.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Najważniejsze jest to, żeby nie mieć oczekiwań w stosunku do swojej gry. Wtedy mój poziom się poprawia

Roland Garros 2021. Gdzie oglądać mecze Igi Świątek i Magdy Linette?

Z kolei starcie Magdy Linette z Tunezyjką Ons Jabeur planowane było na godzinę 14:30. Tymczasem Poznanianka ma pojawić się na korcie numer 14 dopiero koło godziny 15:40.

Gdzie obejrzeć mecze Polek? Transmisja spotkania Igi Świątek prowadzona będzie na kanale Eurosport 1. Rozgrywkę skomentują Lech Sidor i Michał Lewandowski. Całe spotkanie Świątek oraz drugi mecz z udziałem Magdy Linette będzie można obejrzeć także online za pośrednictwem Eurosport Player. Relację na żywo można śledzić także na Sport.pl.

Iga Świątek kibicuje Magdzie Linette. "Zawsze była dla mnie przykładem"

Iga Świątek zagrała dotychczas dwa świetne spotkania, oddając rywalkom zaledwie siedem gemów. W trzeciej rundzie zmierzy się jednak z Anett Kontaveit, z którą przegrała dwa dotychczasowe mecze.

Magda Linette zmierzy się z Ons Jabeur po raz trzeci w karierze. W 2013 roku Polka wygrała spotkanie po kreczu rywalki. W 2017 roku pochodząca z Tunezji tenisistka pokonała Linette 6:4, 6:4.

Uwaga na kolejną rywalkę Igi Świątek. Polka jeszcze z nią nie wygrała

Wojciech Fibak uważa jednak, że sobota będzie wyjątkowym dniem dla polskiego tenisa. Jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii podkreśla, że zarówno Świątek, jak i Linette mają warunki, by wygrać swoje spotkania.

W rozmowie z PAP przyznał, że Magda Linette pokazała swój potencjał i musi ryzykować, by odnieść zwycięstwo. Co do Igi Świątek to przyznał, że Anett Kontaveit jest mocniejsza od poprzednich rywalek Polki. Podkreślił jednak, że Świątek gra najlepszy tenis i powinna poradzić sobie z Estonką, a nawet obronić tytuł.