Magda Linette gra w III rundzie Rolanda Garrosa. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Magda Linette (45. miejsce w WTA) nie miała dużego szczęścia w losowaniu. Już w drugim meczu Roland Garros 2021 musiała zmierzyć się z liderką rankingu WTA Ashleigh Barty, którą pokonała 6:1; 2:2. Australijka kreczowała w drugim secie. W trzeciej rundzie turnieju na Polkę czeka wyżej notowana Tunezyjka Ons Jabeur (26. miejsce w WTA).

Roland Garros 2021. Magda Linette zagra z Ons Jabeur - o której i gdzie oglądać?

Mecz Magdy Linette z Ons Jabeur zaplanowano na sobotę 5 czerwca. Spotkanie o wejście do 1/8 finału wstępnie planowane jest na godzinę 14:30 (po meczu debla kobiet i pojedynku mężczyzn Sinner - Ymer). Jeśli mecz rozpocznie się przed godziną 16:00, to przynajmniej część będzie można zobaczyć na kanale Eurosport 1. Całe spotkanie Linette - Jabeur można oglądać online w usłudze Eurosport Player.

Linette ostatnio grała z Jabeur w 2017 roku

To będzie trzecie spotkanie tych tenisistek. Ostatni mecz Magdy Linette z Ons Jabeur miał miejsce w 2017 roku. Wówczas Tunezyjka wygrała 6:4, 6:4. Pierwsze spotkanie obu zawodniczek zakończyło się natomiast zwycięstwem Polki. W 2013 roku Linette, chociaż przegrywała już 3:6 i 1:4, wygrała spotkanie po kreczu rywalki.

- Grałyśmy dawno temu, to będzie inny mecz. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona, mając na uwadze to, jak grałam w ostatnich kilku tygodniach. Myślę, że to będzie ciekawy mecz. Ons jest bardziej doświadczona jeśli chodzi o grę w dalszych rundach, ale jestem na pewno gotowa - komentowała nadchodzące spotkanie Magda Linette.

Ons Jabeur - kim jest rywalka Polki?

Ons Jabeur, która znajduje się na 26. miejscu w rankingu WTA, jest najwyżej w historii notowaną arabską tenisistką. W 2020 roku Tunezyjka została też pierwszą Arabką, której udało się awansować do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu i do wielkoszlemowego ćwierćfinału Australian Open.

Jabeur zdobyła 11 singlowych tytułów ITF, z czego siedem na kortach ziemnych. W 2017 roku udało jej się wskoczyć do TOP 100 rankingu WTA, zajmując 88. miejsce. Kolejne sezony kończyła na 62., 77. i 31. miejscu.

Tunezyjka może poszczycić się trzema zwycięstwami z tenisistkami z czołowej "10" rankingu. W 2017 roku odniosła zwycięstwo nad Dominiką Cibulkovą, w 2020 roku w Pekinie pokonała liderkę WTA Simonę Halep, a w Moskwie doprowadziła do wyeliminowania z turnieju Sloane Stephens.

W ostatni czwartek Jabeur pokonała 6:2, 6:4 Astrę Sharmę, która zajmuje 124. miejsce w WTA. Zajęło jej to zaledwie 64 minuty. Mecz I rundy Roland Garros 2021 rozegrała z Julią Putincewą, którą pokonała 7:5, 6:2.