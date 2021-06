Linette idzie jak burza! W parze z Perą rozbiły rywalki w II rundzie Rolanda Garrosa

Po sprawieniu ogromnej niespodzianki w II rundzie RG i wyeliminowaniu wyżej notowanego duetu, rozstawionego w turnieju z numerem piątym: Alexy Guarachi /Desirae Krawczyk 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, tym razem Polka w parze z Perą nie dały szans kolejnym przeciwniczkom.

Popis Linette i Pery w II rundzie Roland Garros w deblu. Rozbiły rywalki w nieco ponad godzinę

Tym razem Linette i Pera trafiły na duet Diyas-Graczewa. 27-letnia Kazaszka Diyas jest bardziej doświadczoną rywalką, która dwukrotnie docierała do finałów turniejów WTA w grze pojedynczej. W 2014 roku w Osace przegrała z Australijką Samanthą Stosur, ale w 2017 roku w Tokio pokonała Japonkę Miyu Kato i zdobyła swój jedyny jak dotąd tytuł. W deblu największym sukcesem Diyas jest ćwierćfinał US Open z 2014. Graczewa natomiast ma dopiero 20 lat i sukcesy odnosiła do tej pory tylko w ITF. W deblu na zeszłorocznym Rolandzie Garrosie dotarła do II rundy.

W pierwszym secie Linette i Pera wręcz zdemolowały swoje rywalki. Przełamały Kazaszkę i Rosjankę aż trzy razy, wygrywając seta 6:0. W drugiej partii nie zwalniały tempa i szybko wyszły na prowadzenie 3:0 po dwukrotnym przełamaniu rywalek. Później kazachsko-rosyjski duet wygrał dwa gemy z rzędu, w tym raz wygrywając serwis Polki i Amerykanki. To jednak było wszystko, na co było stać Diyas i Graczewę. Linette i Pera wygrały trzy kolejne gemy, w tym raz przełamując przeciwniczki i ostatecznie seta 6:2, a cały mecz 2:0.

Tym samym Linette jest już w III rundzie zarówno debla, jak i singla. W sobotę zmierzy się z Ons Jabuer z Tunezji, rozstawioną z numerem 25, natomiast w deblu zagra przeciwko rozstawionej z numerem 10 niemiecko-czeskiej parze - Lucie Hradecka-Laura Siegemund, która pokonała w II rundzie 2:1 (4:6, 6:4, 6:0) amerykański duet: Asia Muhammad-Jessica Pegula.