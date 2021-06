Tenisistka aresztowana podczas French Open! Miała ustawiać mecze

Agencja AFP początkowo nie podała nazwiska zatrzymanej tenisistki, ale "Le Parisien" donosi, że chodzi o Janę Sizikową. 26-letnią Rosjankę, obecnie 101. rakietę w rankingu deblistek, która zatrzymana została przez policję w czwartek wieczorem. Po meczu deblowym w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa, w którym ona i jej rodaczka Jekatierina Aleksandrowa przegrały w dwóch setach z Australijkami: Storm Sanders i Ajlą Tomljanović (1:6, 1:6).

Sizikowa wracała z masażu. "Dość burzliwe zatrzymanie"

Do zatrzymania doszło w hotelu w Paryżu po tym, jak Sizikowa wracała do pokoju z masażu. "Le Parisien" określa je jako "dość burzliwe", bo ochrona hotelu próbowała przeszkodzić policjantom. Bezskutecznie, bo Sizikowa - według "Le Parisien" - została już przesłuchana, a jej pokój w hotelu przeszukany. Zatrzymanie potwierdza też francuska federacja tenisa (FFT), a także Szamil Tarpiszczew - prezes rosyjskiej federacji tenisowej (RTF), który powiedział agencji informacyjnej RIA Novosti, że został już o tym powiadomiony. Tak samo, jak ambasada Rosji w Paryżu.

Zatrzymanie Sizikowej dotyczy poprzedniej edycji Rolanda Garrosa, kiedy wraz z Amerykanką Madison Brengle - też w pierwszej rundzie - grały deblowe spotkanie. Przeciwko dwóm Rumunkom: Adreei Mitu i Patricii Marii Tig. To właśnie wtedy miało dojść do serii podejrzanych zakładów wartych setki tysięcy euro, że Sizikowa w drugim secie zostanie przełamana. No i została. Popełniła dwa podwójne błędy i straciła podanie. Wraz z Brengle przegrała mecz w dwóch setach (6:7 (8-10), 4:6).

Tenisowe władze i bukmacherzy mają systemy ostrzegania, ale pokusa jest nadal wielka

Tenis - jak pisał w październiku Paweł Wilkowicz ze Sport.pl po meczu Sizikowej, kiedy "Die Welt" informował o wszczęciu śledztwa - ma ogromny problem z ustawianiem zdarzeń meczowych: nie dość, że często wystarczy do tego jeden nieuczciwy gracz, to jeszcze ustawienie np. pojedynczego gema może przejść niezauważone, bo miewa niewielki wpływ na końcowe rozstrzygnięcie. Śledztwa w sprawie ustawianych meczów trwają m.in. w Hiszpanii i Belgii. Tenisowe władze i bukmacherzy mają swoje systemy ostrzegania, wynajęte firmy monitorują zakłady, ale pokusa ustawiania pojedynczych zdarzeń niestety nadal jest wielka.