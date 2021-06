Tenisowa legenda wychwala Igę Świątek. "Czy to możliwe, by ktoś ją pokonał?"

Iga Świątek gładko rozprawiła się w II rundzie ze Szwedką Rebeccą Peterson (60. WTA) wygrywając w godzinę i dwie minuty 6:1, 6:1, natomiast Magda Linette sensacyjnie wyeliminowała liderkę światowego rankinkgu, Ashleigh Barty. Australijka z powodu kontuzji biodra poddała mecz przy stanie 1:6, 2:2.

Świątek - Linette w półfinale Rolanda Garrosa? "Te przewidywania nie są bezpodstawne"

Rywalką Świątek w III rundzie będzie Estonka Anett Kontaveit (30. WTA), z którą 20-latka nie ma dobrych wspomnień, bo przegrała dwie dotychczasowe konfrontacje, w tym jedną w styczniu ubiegłego roku w 1/8 finału Australian Open. Wówczas Polka po pasjonującym meczu przegrała w trzech setach 7:6, 5:7, 5:7, choć prowadziła już 7:6, 4:3 z przełamaniem. "Świątek odpadła po thrillerze. Ćwierćfinał Australian Open jednak nie dla Igi Świątek, choć był już na wyciągnięcie ręki" - napisał wówczas Paweł Wilkowicz.

Natomiast Linette zmierzy się z Ons Jabeur (25. WTA), która dotychczas dwa razy rywalizowała z Poznanianką. W kwietniu 2017 w turnieju w Charleston Jabeur wygrała 6:4, 6:4, a w 2013 roku w imprezie w Baku Tunezyjka poddała mecz, prowadząc 6:3, 4:1.

Wilander o Świątek przed meczem z Kontaveit. "Nie wiem, kto mógłby ją pokonać"

Szanse Polek w meczach III rundy ocenili byli tenisiści na łamach Eurosportu, gdzie są obecnie ekspertami. Siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, Mats Wilander, wypowiedział się na temat pojedynku Świątek z Kontaveit.

- Iga gra tak dobrze, ma taką rezerwę przy forhendzie. Inne zawodniczki mają problem z dostosowaniem się do jej gry, przystosowaniem się do rotacji, z jaką posyła piłki. A teraz zagrywa również świetne dropszoty. Jej koncentracja jest niesamowita. Czy jest możliwe, aby ktoś ją pokonał? Nie wiem - wychwala Polkę Wilander.

- Iga nie musi podejmować zbyt dużego ryzyka forhendem. Myślę, że naprawdę pomogło jej doświadczenie z wielu meczów deblowych, ponieważ nie boi się podchodzenia do siatki, nie boi się uderzyć ciętego bekhendu. Jest niesamowicie kompletną tenisistką w wieku zaledwie 20 lat - kontynuuje były szwedzki tenisista.

- Iga gra bardzo dobrze ze swoimi przeciwniczkami i wie, kiedy opłaca się ryzyko, a kiedy nie. Potrafi wygrywać tak wiele punktów za pomocą forhendu. Może grać trochę wyżej, może uderzać crossy. Obecnie gra w tenisa na kortach ziemnych bez żadnego ryzyka. Wiele sposobów gry przychodzi jej w sposób naturalny. Ale można także przyjrzeć się temu, kogo oglądała, gdy dorastała. Była to Agnieszka Radwańska, która miała różnorodny repertuar zagrań. Myślę, że Iga przesiąknęła tym. Można przypuszczać, że Agnieszka była jej wielką idolką. Różnorodność jest świetna, ale to właśnie forhend wygra jej ten turniej - wylicza Wilander zalety Świątek.

- Myślę, że Iga udowodniła, że obrona tytułu nie jest dla niej zmartwieniem. Czy jestem zaskoczony, jak dobrze podjęła wyzwanie obrony tytułu? Chyba jesteśmy trochę zaskoczeni. Za dziesięć lat, kiedy zdobędzie cztery czy pięć tytułów Rolanda Garrosa, będziemy wiedzieć, że nie ma powodów do zdziwienia. Uważam, że na korcie jest bardzo dojrzała i tak też gra. Myślę, że pytanie brzmi, czy może być lepszą zawodniczką na szybszych kortach? Spędza więcej czasu na mączce, gdzie dobrze się porusza i ślizga, ale na twardych lub trawiastych kortach jest to dla niej trochę trudniejsze i wówczas jej forhend jest trochę słabszy. Ale na ceglanym korcie nie wiem, kto mógłby ją pokonać - zwraca uwagę Wilander na słabsze strony Polki.

- Anett Kontaveit będzie wielkim sprawdzianem dla Igi Świątek, ponieważ Kontaveit jest bardzo konsekwentna i oczywiście pokonanie z łatwością Mladenović dodało jej dużo pewności siebie. Anett ma świetne nastawienie, nie popełnia błędów, więc to będzie dobry sprawdzian. Po tym meczu zobaczymy, jak dobra jest Iga Świątek, ponieważ nie była tak naprawdę przetestowana w pierwszych dwóch rundach - kończy ekspert Eurosportu.

Szwedzi smutni, ale pod wrażeniem Igi Świątek. "Przytłaczające zadanie"

Schett ocenia szanse Linette w starciu z Jabeur. "Magda jest zdolna grać świetny tenis"

Do pojedynku drugiej Polki, Magdy Linette z Ons Jabeur odniosła się była austriacka tenisistka, Barbara Schett. - Magda prawdopodobnie nie myślała, że awansuje do trzeciej rundy i na pewno nie straciła też dużo energii. Uważam, że jest zdolna grać świetny tenis. Mecz przeciwko Ons Jabeur będzie jednak dla niej wielkim sprawdzianem, ponieważ Tunezyjka prezentuje większą różnorodność w swojej grze i wygląda na to, że jest obecnie stałą bywalczynią turniejów Wielkiego Szlema. Wygrywa wiele meczów i dochodzi do coraz dalszej fazy turniejów. Ze względu na to, że Ons Jabeur ma urozmaicony repertuar uderzeń, Linette będzie bardzo trudno pokonać ją - oceniła Schett.