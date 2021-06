Długa kłótnia Federera z arbitrem. "Nie odważę się już iść po ręcznik"

Roger Federer, 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, wdał się w dyskusję z sędzią Emmanuelem Josephem na początku drugiego seta przy wyniku 3:1 dla Cilicia. Arbiter dał ostrzeżenie Szwajcarowi za przekroczenie czasu między punktami. Stało się to w momencie, gdy Federer wycierał się ręcznikiem po wymianie, a Chorwat szykował się do serwisu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Iga Świątek w przyszłości może być nazywana królową mączki"

Iga Świątek komentuje błyskawiczne zwycięstwo. "Zastanawiałam się"

Federer nie chciał się pogodzić z taką decyzją, podszedł blisko stołka arbitra i rozpoczął z nim dyskusję. Trwała ona kilka minut. - On jest gotowy do gry, a ty nie jesteś gotowy do powrotu - tłumaczył swoją decyzję sędzia. Szwajcar był bardzo zaskoczony. - Zagrałem 1200-1400 meczów. Nigdy nie widziałeś, jak grałem? Ja opóźniam grę - pytał Federer.

- Słuchasz, czy mówisz? - pytał sędzia i mówił, że po prostu musi wykonywać swoją pracę. - Słuchałem cię wcześniej, teraz ty też mnie posłuchaj - wściekał się Federer, który obecnie zajmuje ósme miejsce w rankingu ATP. Zaproponował też arbitrowi, by spytał Marina Cilicia, czy zbyt późno podchodzi do wymiany. Chorwat podszedł na chwilę do siatki i nie zgłosił żadnych uwag.

Federer: Nie odważę się już iść po ręcznik

Potem Szwajcar w kolejnych przerwach wracał do tej sprawy i mówił sędziemu, że muszą porozmawiać. W pewnym momencie nawet zapytał arbitra ironicznie, czy według niego jest już gotowy do gry. Powiedział również: Nie odważę się już iść po ręcznik, aby nie mieć kolejnego ostrzeżenia.

Jak całe zajście skomentował po meczu Federer? - Chciałem zrozumieć problem i przedyskutować go z sędzią. Ważne jest dla mnie zachowanie spokoju, bez zbytniego emocjonalnego czy nawet agresywnego zachowania. Ale chciałem też pokazać, że mi zależy i że wszystkiego nie zniosę - tłumaczył Szwajcar.

Skomentował też swój powrót do turnieju Rolanda Garrosa. - Zagrałem naprawdę bardzo dobry mecz. Trochę jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będę mógł grać na tym poziomie przez dwie i pół godziny z Marinem Ciliciem. Miałem bardzo dobre momenty, szczególnie w tie-breaku. Bardzo dobrze serwowałem. Pokazuje mi to, że wciąż mam rezerwę i energię. To bardzo ważne dla mojej pewności siebie - przyznał Federer.

Iga Świątek zmiotła Peterson z kortu! Polka zna rywalkę w III rundzie Rolanda Garrosa

W III rundzie jego rywalem będzie Niemiec Dominik Koepfer (59. ATP).

Inne czwartkowe wyniki II rundy Rolanda Garrosa: