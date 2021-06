Gdzie i o której godzinie oglądać mecz Świątek - Peterson? [TRANSMISJA. STREAM]

Iga Świątek nie miała większego problemu z awansem do drugiej rundy French Open i pokonała Słowenkę Kaję Juvan 6:0, 7:5. Tenisistki znają się od wielu lat i miały okazję występować w deblu podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2018 roku w Buenos Aires. Tenisistka z Raszyna w najbliższym spotkaniu zmierzy się ze Szwedką Rebeccą Peterson, która w pierwszej rundzie zdołała wygrać z Amerykanką Shelby Rogers 6:7 (3-7), 7:6 (10-8), 6:2.

Świątek czeka na koniec meczu Ferro - Brady

Spotkanie Świątek z Peterson pierwotnie miało się rozpocząć w czwartek ok. godz. 16.30. Ze względu jednak na to, że wcześniejsze spotkania na korcie Simonne-Mathieu trwały dłużej, to mecz najlepszej polskiej tenisistki się opóźnił. Świątek wyjdzie na kort w walce o awans do III rundy po zakończeniu trwającego obecnie spotkania Francuzki Fiony Ferro z Amerykanką Jennifer Brady. Po dwóch setach tej rywalizacji jest 1:1. Prawdopodobnie mecz Polski rozpocznie się między godz. 18.30 a 19.

