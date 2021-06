Kolejne zwycięstwo Magdy Linette. Zeszłoroczne finalistki pokonane na Roland Garros!

Magda Linette w parze z 26-letnią Amerykanką Bernardą Perą miały bardzo trudne zadanie. Zmierzyły się bowiem z duetem rozstawionym w Roland Garrosie z numerem piątym: Alexa Guarachi (Chile)/Desirae Krawczyk (USA). Ponad tydzień temu te zawodniczki wygrały turniej na kortach ziemnych w Strasbourgu. Guarachi/Krawczyk występują razem już od trzech lat. Rok temu w Paryżu przegrały dopiero w finale z parą Timea Babos/Kristina Mladenović 4:6, 5:7.

Co ciekawe Linette/Pera, mimo że zagrały dotychczas wspólnie tylko trzy mecze, to jedno z dwóch zwycięstw odniosły właśnie z Guarachi/Krawczyk. We wrześniu ubiegłego roku pokonały tę parę w 1/16 finału turnieju WTA w Rzymie 6:2, 6:4.

Polsko-amerykański duet bardzo dobrze rozpoczął mecz. Wygrał trzy pierwsze gemy. Wszystkie były wyrównane. I właśnie jedno przełamanie, już w drugim gemie, zadecydowało o losach pierwszego seta. Więcej emocji było w kolejnej partii. Faworytki prowadziły 3:1, ale błyskawicznie straciły przewagę. W dodatku w dziewiątym gemie znów straciły swoje podanie i przegrywały 4:5. Linette z Perą były zatem o jeden gem od awansu do II rundy Rolanda Garrosa. Przegrały jednak swój serwis i doszło do tie-breaka. W nim zdecydowanie dominowały już rywali, które od stanu 0:2, zdobyły aż sześć punktów z rzędu.

Trzeci set był bardzo wyrównany. Aż sześć gemów z dziewięciu rozegranych kończyły się walką na przewagi. Tak było w pięciu ostatnich gemach meczu. W ósmym gemie polsko-amerykański duet przełamał rywalki i prowadził 5:3. Chwilę później przy swoim serwisie, obronił break-pointa, wygrał trzy piłki z rzędu i w całym meczu. W drugiej rundzie duet: Linette/Pera zagra ze zwyciężczyniami pojedynku: Christian/Santamaria - Diyas/Grachewa.

Przypomnijmy, że w kolejnej rundzie debla zagra za to Iga Świątek. Polka w parze z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands w 62 minuty pokonała Francuzki - Aubane Droguet i Selenę Janicijevic 6:0, 6:1.

Magda Linette w czwartek zagra w II rundzie w singlu. Przed nią arcytrudne zadanie, bo zmierzy się z liderką światowego rankingu, Australijką Ashleigh Barty.