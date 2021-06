Majchrzak odpadł z Roland Garros. Walczył, ale pokonał go uczeń akademii Nadala

W pierwszej rundzie Kamil Majchrzak nie bez problemów pokonał Arthura Cazauxa (6:2, 2:6, 6:4, 6:4). W drugiej poprzeczka była zawieszona zdecydowanie wyżej. Naprzeciw Majchrzaka stanął Casper Ruud, sklasyfikowany aktualnie na 16. miejscu w rankingu ATP. Norweg to jedna z największych rewelacji tego sezonu na mączce. 22-latek gry uczy się w akademii prowadzonej przez Rafaela Nadala.

REKLAMA

Zobacz wideo "Hurkacz i Majchrzak ciągle się rozwijają. Może coś fajnego pokażą"

To było trzecie spotkanie obu tenisistów. Dwa razy lepszy okazywał się Norweg. Najpierw w 2016 roku w zawodach ITF Ruud wygrał gładko, 6:1, 6:1, natomiast w 2018 roku w challengerze w Las Vegas mecz był bardziej wyrównany. Ruud zwyciężył 7:5, 7:5.

Artur Szpilka wyzwany na pojedynek! "Jeśli ma jaja i jest taki kozak"

Kamil Majchrzak przegrał w II rundzie Rolanda Garrosa

Pierwszy set trzeciego pojedynku był zacięty, jedno przełamanie wystarczyło do tego, aby odnieść zwycięstwo. Niestety, uzyskał je Norweg, dzięki czemu objął prowadzenie 3:1 i nie wypuścił go już z rąk, wygrywając ostatecznie w pierwszym secie 6:3. Wyrównany był też początek drugiego seta, aż do stanu 2:2. Wtedy gra Majchrzaka posypała się i Polak przegrał cztery gemy z rzędu, dwukrotnie przegrywając swoje podanie.

W trzecim secie karta trochę się odwróciła. Wydawało się, że Norweg spokojnie wykończy Majchrzaka. Polak w pierwszych trzech gemach przegrał dwa swoje podania i zrobiło się 0:3 przy serwisie Ruuda. Wtedy Majchrzak zrewanżował się rywalowi i złapał z nim kontakt, a w ósmym gemie znowu go przełamał. Wydawało się, że ten mecz jeszcze potrwa, ale niestety Majchrzak nie wykorzystał swojej szansy. Znowu przegrał podanie i zrobiło się 4:5. W ostatnim gemie przez moment wydawało się, że dojdzie do kolejnego zwrotu akcji. Polak miał dwa break pointy, ale Ruud wytrzymał ciśnienie i ostatecznie zwyciężył 6:4. Rywalem Ruuda w trzeciej rundzie będzie Alejandro Fokina Davidovich, albo Botic Van De Zandschulp, który w pierwszej rundzie pokonał Huberta Hurkacza.

To druga porażka reprezentanta Polski w tym dniu na kortach Rolanda Garrosa. Wcześniej z debla odpadła Alicja Rosolska. Swój mecz deblowy wygrała za to Iga Świątek.

Brakujący element w układance Paulo Sousy, motor napędowy! W takiej formie będzie gwiazdą na Euro [OCENY]