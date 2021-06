Kolejna porażka organizatorów Roland Garros. Navarro była dwie piłki od wzruszającej sensacji

Grały bohaterki wzruszających historii z ostatnich miesięcy: Hiszpanka, która tuż po pokonaniu raka przyjechała ostatni raz zagrać w paryskim Wielkim Szlemie, i Sloane Stephens, triumfatorka US Open 2017, po rodzinnych przejściach z koronawirusem. Można się było spodziewać, że to będzie ostatni mecz Suarez Navarro w Roland Garros, Stephens była zdecydowaną faworytką. A jednak organizatorzy zdecydowali się ustawić ten mecz w rozkładzie dnia tak późno, że pożegnanie wypadło już po lockdownowej godzinie policyjnej w Paryżu i przy pustych trybunach. O walce bardzo lubianej w świecie tenisa Hiszpanki z chłoniakiem Hodgkina pisały media na całym świecie, po decyzji o starcie w Roland Garros spływały gratulacje od największych gwiazd, a jednak jej ostatni pojedynek na kortach, na których dwa razy w karierze dochodziła do ćwierćfinału, nie dostał takiej oprawy, na jaką zasługiwał.

Ale Suarez Navarro postarała się, żeby został zapamiętany. Nieoczekiwanie była już o dwie piłki od zwycięstwa nad Stephens. Prowadziła 6:3 i 5:4, miała gema serwisowego, w nim wygrała dwa pierwsze punkty. Ale potem Stephens opanowała nerwy, wygrała drugiego seta w tie breaku 7-4. W decydującym secie Suarez Navarro zdołała jeszcze wyrównać z 2:4 na 4:4, ale potem już Stephens przypilnowała zwycięstwa. Teraz został Suarez Navarro jeszcze jeden wielki cel: powalczyć o kwalifikację na igrzyska w Tokio.

Jej historia poruszyła Hiszpanów i świat tenisa. Dla kończącej w tym roku 33 lata Carli już sezon 2020 miał być ostatnim w karierze. Zapowiedziała to pod koniec 2019 roku. Pisała wtedy, że wymagania zawodowej gry już są ponad jej możliwości, ale chce przygotować się do sezonu 2020 tak, by mieć z niego przyjemność i schodzić z kortu z dumą. A potem wszystko zawirowało: sezon 2020 został przerwany przez pandemię, Suarez Navarro ostatni mecz o punkty rozegrała w lutym 2020. A we wrześniu 2020 dowiedziała się, że choroba, która ją zmusiła do pójścia do lekarza, to nie koronawirus, jak była przekonana. Zaczęła wtedy walkę z chłoniakiem Hodgkina, nowotworem krwi, przechodziła chemioterapię i radioterapię. To było wczesne stadium choroby i kilka tygodni temu Suarez Navarro ogłosiła, że to starcie wygrała i jest gotowa, by wrócić na pożegnalne tournée z tenisem. Roland Garros – już

Pochodząca z Wysp Kanaryjskich Carla Suarez Navarro siedem razy awansowała do ćwierćfinału turniejów wielkoszlemowych. Pierwszy raz udało się to jej właśnie w Roland Garros, w 2008, a potem jeszcze raz w 2014. Trzy razy była w Australian Open (2009, 2016 i 2018) i dwa razy w US Open (2013 i 2018). W Wimbledonie cztery razy była w czwartej rundzie. Najwyżej w światowym rankingu sklasyfikowana była w lutym 2016 roku, kiedy zajmowała szóste miejsce.

