Magda Linette wygrywa na Roland Garros! Zmierzy się ze światową "1"!

Najważniejszy moment spotkania? Drugi set, wynik 3:3. Chloe Paquet po raz pierwszy pokazała pazur i wróciła do meczu z Linette, ale Polka nie odpuściła i dociągnęła mecz do końca. Wygrała trzy gemy z rzędu i dzięki temu w dwóch setach pokonała Francuzkę.

Mecz o spotkanie z liderką. Linette chciała powtórzyć zwycięstwo sprzed dwóch lat

Linette i Paquet spotkały się na Roland Garros już w 2019 roku. Wtedy także była to pierwsza runda, a Magda Linette wygrała w trzech setach - 3:6, 6:2, 6:1. Jej rywalka najdalej w Paryżu, a zarazem całej karierze w Wielkim Szlemie zaszła do drugiej rundy.

Teraz Polka nie chciała dać jej jednak szansy na poprawienie swojego wyniku. W drugiej rundzie czekała już liderka światowego rankingu, Ashleigh Barty i mecz z Paquet nie był tylko walką o awans do drugiej rundy w Paryżu, ale także o szansę na grę z jedną z najlepszych zawodniczek światowego tenisa w trakcie ostatnich miesięcy.

Pewność siebie kluczem do dobrej gry Linette

Już w pierwszym gemie spotkania Linette objęła prowadzenie przy serwisie rywalki. Choć udało jej się to jednak dopiero przy trzecim break-poincie, a jej gra przy własnym serwisie nie wyglądała potem bardzo pewnie. Można się było spodziewać więcej wyrównanej walki w pierwszej partii. Paquet zmarnowała jednak dwie szanse na przełamanie w czwartym gemie, a to jak Polka podniosła się w trudnej sytuacji, dało jej sporo motywacji na kolejne minuty pierwszego seta.

Zaczęła grać pewnie przy własnym podaniu. Zagrywała Paquet niebezpieczne, szybkie i bardzo mocne piłki. Dzięki temu Francuzka nie stanowiła już dla niej już wielkiego zagrożenia bez własnego serwisu, a była skuteczna tylko przy pierwszym podaniu. To jednak zawodziło, a Polka czuła się coraz lepiej na korcie. W końcu przy stanie 5:3 i serwisie rywalki to Linette zaczęła wygrywać kolejne punkty i wykorzystała pierwszą piłkę setową w spotkaniu. Wygrała gema, przełamując Paquet i prowadziła w meczu 1:0.

Linette przetrwała najtrudniejszy moment i jest w drugiej rundzie! Teraz czas na Barty!

Na drugiego seta wyszła jeszcze pewniej. Zaczęła od prowadzenia 3:0, przełamała rywalkę tak szybko, jak mogła, w drugim gemie. Miała już nawet break-pointy na drugie przełamanie, ale wtedy do meczu wróciła Chloe Paquet. Najpierw obroniła się w czwartym gemie drugiego seta i zaczęła pogoń za Linette, a następnie ją przełamała i nie pozwoliła wykorzystać aż czterech break-pointów. Zrobiło się 3:3 i Polka potrzebowała odskoczyć przeciwniczce.

I tak też zrobiła! Polak pozbierała się po słabszym momencie spotkania i najpierw wygrała swój gem serwisowy, a potem wykorzystała już pierwszą z dwóch szans na przełamanie rywalki w kolejnym. Pozostał jej tylko gem serwisowy, w którym zagrała już pewnie i pokonała rywalkę, co dało jej wygraną w secie - 6:3 i meczu - 2:0.

Można to pewnie było zrobić w łatwiejszy, spokojniejszy sposób, ale Linette i tak dość gładko pokonała Chloe Paquet, przez co awansowała do drugiej rundy w Paryżu. Dzięki temu zagra z Ashleigh Barty, liderką rankingu WTA. Ten mecz da jej szansę na sporą lekcję doświadczenia, ale być może i zaskoczenie znakomitej rywalki. Można liczyć na kolejną niespodziankę, któych jak zwykle na Roland Garros nie brakuje.