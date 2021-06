Media komentują decyzję Naomi Osaki. "Starożytny taniec, pełen prowokacji"

Przypomnijmy, że Osaka wycofała się z wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa ze względu na zły stan psychiczny. Najpierw odmówiła udziału w konferencji prasowej po wygranej I rundy z Rumunką Patricią Marią Tig, potem zrezygnowała z dalszej rywalizacji. Już przed imprezą zapowiadała, że nie chce spotykać się z dziennikarzami, bo od kilku lat walczy z depresją, a takie spotkania są dla niej trudne.

Starożytny taniec

Japońskie media do sprawy Osaki podchodzą spokojnie. Większość odnotowuje fakty, przekazuje informacje o grzywnie nałożonej na tenisistkę i komunikuje jej decyzję dotyczącą rezygnacji z dalszego uczestnictwa we French Open. Niektóre gazety starają się jednak tłumaczyć specyfikę tenisowych konferencji sugerując, że nie jest to wydarzenie czasem pozostające neutralne dla sportowców. "The Straits time" ten rodzaj spotkań porównał do tańca. "Konferencje prasowe dla dziennikarzy i sportowców są jak taniec w starożytności, w którym przejawiają się prowokacje, analizy, uśmiechy, grymasy, a czasem banalność" - czytamy.

Gazeta zwraca uwagę, że niegdyś taki taniec był formą komunikacji i źródłem wyrażania głębszych odczuć, co być może jest dla Osaki trudne. "The Straits times" przypomina też, że podczas jednego Wimbledonu w konferencji wyszedł John McEnroe, któremu nie podobała się dziennikarska bitwa na pytania. Zdaniem autora tekstu, sportowe konferencje to jednak ważne miejsca, podczas których zachodzi komunikacja i w "którym spotykają się dwie strony kochające tę samą dyscyplinę". To, że czasem na tych spotkaniach jest nudno, czy banalnie, a sportowiec uchyla się od odpowiedzi, a innym razem pokazuje swoją osobowość i emocje, też jest sprawą naturalną.

"Japan Times" również rozumie, że na konferencjach zdarzają się powtarzające się pytania, niewygodne dociekanie i zastanawia "czy istnieją lepsze sposoby, aby zawodowi dziennikarze dowiedzieli się więcej o tenisistach i ich meczach". Przypomina, że to różni mistrzowie i niedoszli mistrzowie od dziesięcioleci musieli borykać się z różnymi pytaniami od dziennikarzy. "Jeśli Osaka jest wrażliwa na pytania o jej słabości na korcie na mączce ceglanej. to wyobraźmy sobie, jak musiał czuć się Pete Sampras, który przez dekadę był pytany, kiedy wreszcie wygra Rolanda Garosa?" - porównuje gazeta. Dla Samprasa French Open pozostaje jedynym turniejem, którego nie był w stanie wygrać. W japońskich mediach pojawiają się też komentarze od zawodników, którzy wspierają Osakę w jej decyzji.

Płacz, złość, skurcze, czyli kompletna narracja

"L’Equipe", który o rozgrywanym w Paryżu turnieju pisze bardzo dużo, też skupia się na samych konferencjach prasowych, które czasem "potrafią dostarczyć pomysł na okładkę gazety, a czasem są monotonne i nudne". "L’Equipe" przypomina też jednowyrazowe wypowiedzi z konferencji Davida Nalbandiana, czy zabawne przejęzyczenia choćby Cedrica Piolina, który nie porozumiewając się jeszcze dobrze po angielsku, poprosił kiedyś angielskiego dziennikarza o powtórzenie pytania. "Czy mógłbyś powtórzyć to jeszcze raz, ale szybciej" - wypalił Francuz.

Dziennik zauważa, że inaczej wyglądałby też sportowe przekazy bez zdenerwowanego na konferencji Novaka Djokovica, który kilka lat temu sensacyjnie odpadł z Rolanda Garosa wyeliminowany przez Marco Cecchinato, czy płaczącego Jo-Wilfrieda Tsongę, który w 2008 roku zamiast wygranej w Bercy na konferencji przeżywał śmierć swojej babci.

Był też Rafael Nadal, którego po meczu łapały skurcze tak, ze nie mógł usiedzieć na krześle. Te spotkania, czasem nawet krótkie rozmowy i emocje, które bez słów biją od sportowców, dziennik uważa za "nieodzowny element historycznej sportowej narracji". Podkreśla, że trudno mieć pełny obraz tego co się stało bez możliwości porozmawiania z głównym aktorem sportowego spektaklu.