Psycholog Igi Świątek komentuje decyzję Osaki. "Doszliśmy do punktu zwrotnego"

"Nie chciałam wprowadzać takiego zamieszania. Mogłam lepiej wybrać czas, mogłam się jaśniej wysłowić. Ale nigdy nie było intencją trywializowanie zdrowia psychicznego. Sama walczyłam z atakami depresji po wygraniu US Open 2018" - napisała Naomi Osaka, podejmując szokującą decyzję o wycofaniu się z turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Iga Świątek? To fenomen sportowy, ale też marketingowy [Studio Biznes]

To było drugie w odstępie kilku dni twitterowe oświadczenie Osaki, królowej kortów twardych, wiceliderki rankingu WTA, mistrzyni ostatniego Wielkiego Szlema - Australian Open 2021, które wywołało na Rolandzie Garrosie poruszenie. Pierwszym była zapowiedź z ubiegłego tygodnia, że Osaka nie będzie podczas tegorocznego turnieju w Paryżu uczestniczyć w konferencjach prasowych, ponieważ uważa, że pytania, które tam padają czasami dołują zawodników, a ona nie chce być dołowana. Wywołało to ogromne dyskusje.

Legendarna Chris Evert zachwycona Igą Świątek. "Skąd ona się wzięła?"

Osaka dotrzymała słowa i po niedzielnym zwycięstwie w pierwszej rundzie nad Rumunką Patricią Marią Tig nie stawiła się na konferencji, czym naraziła się na karę 15 tysięcy dolarów. Ponadto organizatorzy przypomnieli jej, że uczestniczenie w spotkaniach z mediami jest obowiązkiem uczestników Wielkiego Szlema, że przepisy muszą być równe dla wszystkich i że dalsze odmawianie udziału w konferencjach może się skończyć poważniejszymi sankcjami, nawet wykluczeniem z turnieju.

W poniedziałek wieczorem Osaka odpowiedziała na to oświadczeniem o wycofaniu się z RG. Zapowiedziała, że chce teraz pobyć z dala od kortów, że nie miała złych intencji i czuje się źle z dyskusją, którą wywołała. Zrobiła to tylko, by się chronić, przeprosiła już za to organizatorów.

"Wierzę, że doszliśmy do punktu zwrotnego"

Oświadczenie Osaki skomentowała na Twitterze psycholog Igi Świątek, Daria Abramowicz. "Głęboko wierzę, że w ten sposób doszliśmy do punktu zwrotnego w dyskusji nad zdrowiem psychicznym w sporcie. Nie tylko jeśli chodzi o psychologię, ale ogólnie o zdrowie psychiczne. Każdy sportowiec jest przede wszystkim człowiekiem" - napisała Abramowicz.

Amerykański ekspert o Idze Świątek: Jeśli tak traktuje przyjaciół, nie chciałbym być jej wrogiem

"Jakkolwiek chcesz odnieść się do decyzji, postawy, wyboru, nie komentuj zdrowia psychicznego danej osoby. Nie mając wiedzy i wglądu można temu komuś bardzo, ale to bardzo zaszkodzić - dodała psycholog Igi Świątek.

Decyzja Osaki sprawia, że już w trakcie rozgrywania pierwszej rundy Rolanda Garrosa w turnieju nie ma aż siedmiu rozstawionych zawodniczek. Poza wycofaniem drugiej w światowym rankingu Japonki, z paryskim turniejem pożegnały się także Bianca Andreescu (rozstawiona z nr 6), Garbine Muguruza (12), Kiki Bertens (16), Johanna Konta (19), Petra Martić (22) oraz Angelique Kerber (26). Dokończenie meczów pierwszej rundy nastąpi we wtorek.