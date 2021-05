Iga Świątek poznała rywalkę w II rundzie Roland Garros

Iga Świątek (9. WTA) rozprawiła się z Kają Juvan (101. WTA) 6:0, 7:5 w półtorej godziny w I rundzie Rolanda Garrosa. Słowenka doskonale zna Polkę, bo w przeszłości grały w parze deblowej. W tym sezonie mierzyły się ze sobą raz, kiedy to Iga Świątek wygrała 2:1 (2:6, 6:2, 6:1) na turnieju w Melbourne. Ale wróćmy do French Open. W kolejnym spotkaniu Polka zmierzy się z Rebeccą Peterson (60. WTA). W poniedziałkowe popołudnie Szwedka pokonała Amerykankę Shelby Rogers 6:7, (3-7), 7:6(10-8), 6:2.

W przypadku zwycięstwa Polka w kolejnej rundzie może zagrać w z rozstawioną z numerem 30 Anett Kontaveit. Znacznie większe problemy mogą się pojawić w 1/8 finału, ponieważ w tej części drabinki na Igę może czekać Garbine Muguruza. Z kolei w półfinale rywalką Świątek może być jedynka światowego rankingu, Ahsleigh Barty. Ale na razie Polka musi skupić się na Peterson, która jest na 60. miejscu rankingu WTA. Jej najlepsze miejsce w tym zestawieniu to 43.

Świątek obroni tytuł?

- Kiedy gra swój tenis, to jest nie do pokonania - mówi o Świątek Mats Wilander, siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. - Każde jej uderzenie jest dobre, gra agresywnie i nie boi się ofensywnego stylu. Poza tym dobrze serwuje. Ona nie gra tylko po to, by wygrywać turnieje. Ona po prostu ma takie nastawienie na ofensywny tenis. Będzie świetną zawodniczką. Jest bardzo pewna siebie. Zarówno w życiu, jak i na korcie. Okej, czasem podejmuje ryzyko, które nie działa, ale i tak ma wszystko by wygrać ten turniej - analizuje na łamach tennishead.net Mats Wilander, siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych.