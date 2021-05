7-krotny zwycięzca Wielkiego Szlema znalazł piękne określenie dla Igi Świątek

W niedzielę rozpoczął się wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu. W I rundzie mężczyzn sensacyjnie odpadł Hubert Hurkacz (20. ATP), który po niemal czterech godzinach walki, pomimo prowadzenia w setach 2:0, przegrał 7:6, 7:6, 2:6, 2:6, 4:6 z Holendrem Boticiem van de Zandschulpem (154. ATP), który do głównej części turnieju musiał przebijać się przez kwalifikacje. W poniedziałek swój pierwszy mecz w turnieju kobiet zagra Iga Świątek, która będzie bronić tytułu wywalczonego w poprzedniej edycji French Open.

- Kiedy gra swój tenis, to jest nie do pokonania - określa Świątek Mats Wilander, siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. - Każde jej uderzenie jest dobre, gra agresywnie i nie boi się ofensywnego stylu. Poza tym dobrze serwuje. Ona nie gra tylko po to, by wygrywać turnieje. Ona po prostu ma takie nastawienie na ofensywny tenis. Będzie świetną zawodniczką. Jest bardzo pewna siebie. Zarówno w życiu, jak i na korcie. Okej, czasem podejmuje ryzyko, które nie działa, ale i tak ma wszystko by wygrać ten turniej - analizuje na łamach tennishead.net Wilander.

Iga Świątek musi ograć przyjaciółkę. "Jest w najmniejszej możliwej grupie"

Kiedy i gdzie mecz Świątek w I rundzie Rolanda Garrosa?

Najlepsza polska tenisistka 31 maja, czyli w dniu swoich 20. urodzin, zmierzy się ze swoją przyjaciółką Kają Juvan (101. WTA). Słowenka doskonale zna Polkę, gdyż w przeszłości grały w parze deblowej. W tym sezonie mierzyły się ze sobą raz, kiedy to Iga Świątek wygrała 2:1 (2:6, 6:2, 6:1) na turnieju w Melbourne. W przeszłości zdobyły również razem w deblu medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires.

