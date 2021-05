Iga Świątek zaczyna Roland Garros! Gdzie i o której oglądać? [Transmisja TV, stream online]

W niedzielę rozpoczął się wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu. W I rundzie mężczyzn sensacyjnie odpadł Hubert Hurkacz (20. ATP), który po niemal czterech godzinach walki, pomimo prowadzenia w setach 2:0, przegrał 7:6, 7:6, 2:6, 2:6, 4:6 z Holendrem Boticiem van de Zandschulpem (154. ATP), który do głównej części turnieju musiał przebijać się przez kwalifikacje. W poniedziałek swój pierwszy mecz w turnieju kobiet zagra Iga Świątek, która będzie bronić tytułu wywalczonego w poprzedniej edycji French Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Iga Świątek? To fenomen sportowy, ale też marketingowy [Studio Biznes]

Koniec Hurkacza w Paryżu! Polak wygrywał 2:0 i nagle wszystko się posypało

W sobotę wieczorem Tiffany Heyne, czyli dziennikarka francuskiej telewizji RMC Sport, opublikowała na Twitterze film ze wspólnego treningu Rafaela Nadala z Igą Świątek. "Rafael przywitał się z Igą w czwartek, ale ta była pod zbyt dużym wrażeniem, by mu odpowiedzieć. Dziś na treningu Świątek ćwiczy z Nadalem" - napisała.

- Oto ja, Rafa i jego udo. A poważnie, dziękuję za życzliwość, klasę i czas poświęcony przed meczem - napisała Świątek. Wcześniej polska tenisistka miała okazję porozmawiać z Nadalem za pośrednictwem wideoczatu, tuż po wygranej w zeszłym roku w Paryżu.

Świątek szybko zareagowała także, kiedy Nadal podziękował jej za trening za pośrednictwem Instagrama i opublikował wspólne zdjęcie. "Świetnie się z tobą odbijało, Iga! Powodzenia w turnieju!" - napisał tenisista. "To było bardzo inspirujące. Jakbyś kiedyś potrzebował partnera do poodbijania, to jestem!" - odpowiedziała Świątek.

Kiedy i gdzie mecz Świątek w I rundzie Rolanda Garrosa? [Transmisja TV, stream online]

Najlepsza polska tenisistka 31 maja, czyli w dniu swoich 20. urodzin zmierzy się ze swoją przyjaciółką Kają Juvan (101. WTA). Słowenka doskonale zna Polkę, gdyż w przeszłości grały w parze deblowej. W tym sezonie mierzyły się ze sobą raz, kiedy to Iga Świątek wygrała 2:1 (2:6, 6:2, 6:1) na turnieju w Melbourne. W przeszłości zdobyły również razem w deblu medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires.

Sensacja w I rundzie Rolanda Garrosa! Odpadła czwarta rakieta świata

Mecz Polki ze Słowenką zaplanowano na poniedziałek. Ma się rozpocząć o godzinie 12:00 i zostanie rozegrany na korcie imienia Phillippe'a Chatriera, czyli głównym obiekcie całego kompleksu. Tym samym, na którym Świątek w zeszłym roku pokonała Sofię Kenin w finale turnieju i go wygrała. Transmisja z meczu polskiej tenisistki będzie dostępna w Eurosporcie 1 lub 2 oraz aplikacji Eurosport Player. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Na zwyciężczynie tej pary w 2. rundzie czekać będzie lepsza z duetu Rebbeca Peterson i Shelby Rogers. W przypadku braku niespodzianek tenisistka z Raszyna może zagrać w trzeciej rundzie z rozstawioną z numerem 30 Anett Kontaveit. Znacznie większe problemy mogą się pojawić w 1/8 finału, ponieważ w tej części drabinki na Igę może czekać Garbine Muguruza. Z kolei w półfinale rywalką Świątek może być jedynka światowego rankingu, Ahsleigh Barty.