Naomi Osaka dotrzymała słowa i została ukarana. Grozi jej dyskwalifikacja!

Wiceliderka rankingu WTA nie bez problemów pokonała sklasyfikowaną 60 miejsc niżej rywalkę. Wprawdzie w pierwszym secie Osaka była na prowadzeniu przez całą partię, którą wygrała 6:4, tak w drugim obie panie zgodnie wygrywały swoje podanie i Japonka zwyciężyła dopiero po tie-breaku. Co ciekawe, w drugiej rundzie Osaka zagra z kolejną Rumunką, Aną Bogdan (WTA 102).

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Iga Świątek? To fenomen sportowy, ale też marketingowy [Studio Biznes]

Osaka ukarana. Może zostać zdyskwalifikowana!

- "Ludzie nie zwracają uwagi na zdrowie psychiczne sportowców. Widzę to za każdym razem podczas konferencji prasowej, także, gdy sama biorę w nich udział. Cały czas zadawane są te same pytania albo pytania, które budzą w nas zwątpienie. Nie chcę ulegać ludziom, którzy we mnie wątpią" - napisała na Twitterze Naomi Osaka, ogłaszając swój bojkot pomeczowych konferencji prasowych w Paryżu. Spotkało się to z krytyką innych zawodniczek i zawodników, w tym Igi Świątek czy Rafaela Nadala. - To część naszej pracy - mówili obrońcy tytułu w Paryżu.

To jednak nie zmieniło zdania Osaki. Japonka jak zapowiedziała, tak zrobiła. Po zwycięstwie nad Tig zignorowała swój medialny obowiązek, mimo prób nakłonienia jej przez organizatorów do zmiany postawy. Zakończyło się to karą finansową w wysokości 15 tysięcy dolarów.

Belinda Bencić zgadza się z Igą Świątek, ale o Naomi Osace wypowiada się dużo ostrzej

"Naomi Osaka ukarana grzywną o wysokości 15 tysięcy dolarów za odmowę udziału w konferencji prasowej. Stanowisko organizatorów wszystkich turniejów Wielkiego Szlema mówi o tym, że organizatorzy Rolanda Garrosa próbowali skłonić ją do zmiany zdania oraz nieskutecznie próbowali z nią porozmawiać o jej samopoczuciu" - napisał na Twitterze Stuart Fraser z "The Times".

Co więcej, w oficjalnym oświadczeniu organizatorów ostrzegli oni Osakę, że kolejne takie zachowania, czyyli ignorowanie obowiązków medialnych, będą skutkowały coraz większymi karami, a ostatecznie mogą spowodować nawet jej wykluczenie z obecnego oraz przyszłych turniejów Wielkiego Szlema! Zaznaczono przy tym, że ogólne zasady funkcjonowania zawodników na turniejach są dla wszystkich takie same, niezależnie od postawy, przekonań czy osiągnięć zawodników.