Nadal napisał wiadomość do Świątek po wspólnym treningu. Odpowiedziała propozycją

W sobotę wieczorem Tiffany Heyne, czyli dziennikarka francuskiej telewizji RMC Sport, opublikowała na Twitterze film ze wspólnego treningu Rafaela Nadala z Igą Świątek. "Rafael przywitał się z Igą w czwartek, ale ta była pod zbyt dużym wrażeniem, by mu odpowiedzieć. Dziś na treningu Świątek ćwiczy z Nadalem" - napisała.

"Polska księżniczka i król tenisa" - Świątek i Nadal trenowali przed Roland Garros

Zachwyceni tym wydarzeniem byli także kibice. "Polska księżniczka i król tenisa" - czytamy w jednym z komentarzy pod filmem. Świątek treningiem z Nadalem spełniła jedno ze swoich marzeń - Polka nie ukrywa, że Hiszpan jest zawodnikiem, którego podpatruje i podziwia.

Po wygraniu turnieju w Madrycie Polka spotkała się z Hiszpanem podczas jego treningu na siłowni i zrobiła sobie z nim zdjęcie. - Oto ja, Rafa i jego udo. A poważnie, dziękuję za życzliwość, klasę i czas poświęcony przed meczem - napisała Świątek. Wcześniej polska tenisistka miała okazję porozmawiać z Nadalem za pośrednictwem wideoczatu, tuż po wygranej w zeszłym roku w Paryżu.

Świątek szybko zareagowała także, kiedy Nadal podziękował jej za trening za pośrednictwem Instagrama i opublikował wspólne zdjęcie. "Świetnie się z tobą odbijało, Iga! Powodzenia w turnieju!" - napisał tenisista.

"To było bardzo inspirujące. Jakbyś kiedyś potrzebował partnera do poodbijania, to jestem!" - odpowiedziała Świątek.

Świątek - Juvan w pierwszej rundzie w Paryżu. Mecz w poniedziałek

W czwartek w Paryżu rozlosowane zostały pary 1. rundy turnieju Roland Garros. Wiemy już, że pierwszą rywalką Świątek będzie Kaja Juvan (101 WTA). Słoweńska tenisistka to przyjaciółka naszej zawodniczki. Jako juniorki Świątek i Juvan występowały razem w deblu, zdobyły też medal młodzieżowych igrzysk olimpijskich w Buenos Aires.

Na zwyciężczynie tej pary w 2. rundzie czekać będzie lepsza z duetu Rebbeca Peterson i Shelby Rogers. Mecz Polki zaplanowano na poniedziałek, wstępnie na godzinę 11:00. Relacja na żywo na Sport.pl.