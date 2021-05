Legenda zachwycona Igą Świątek. "Wyważyła bramę. To oczywiste"

Iga Świątek będzie bronić sensacyjnie wywalczonego przed rokiem tytułu we French Open. Zadanie nie będzie łatwe, ale Świątek jest jedną z największych faworytek turnieju. Kilkanaście dni temu odniosła zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie, co dało jej pierwszy w karierze awans do najlepszej dziesiątki rankingu. Na początku roku zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Adelajdzie.

W czwartek w Paryżu rozlosowane zostały pary 1. rundy turnieju. Wiemy już, że pierwszą rywalką Świątek będzie jej przyjaciółka, Kaja Juvan (101 WTA).

Jedna z legend tenisa, Martina Navratilova, udzieliła obszernego wywiadu dla portalu wtatennis.com. Była czesko-amerykańska tenisistka, która triumfowała na ziemnych kortach w Paryżu aż 11 razy, w tym dwa razy indywidualnie, wypowiedziała się na temat szans Świątek w kolejnej edycji Rolanda Garrosa.

- Pokazała jak mocna jest na ziemnych kortach - w Rzymie, prawda? Ash Barty również mogła obronić swój tytuł, na co nie miała szans w zeszłym roku. A Świątek przyszła właściwie znikąd. Widziałam ją kilka lat temu i zapytałam, jak wymawia się jej nazwisko, ponieważ wiedziałem, że będę je wymawiać w przyszłości i chciałam to robić poprawnie - stwierdziła Navratilova.

- Świątek wyważyła bramę i otworzyła ją szeroko. Oczywistym jest, że będzie talentem, który pozostanie z nami przez długi czas, jeśli tylko zdrowie jej na to pozwoli. Naprawdę fajnie się ją ogląda. Żałuję, że nie miałam jej lekarza psychologa, kiedy zaczynałam karierę w wieku 18 lat. Na pewno wtedy osiągnęłabym jeszcze więcej. Byłabym szczęśliwsza na korcie - kontynuowała legendarna tenisistka.

- Ona robi wszystko, co jest konieczne do tego, aby osiągać sukcesy. Nie boi się wyjść ze strefy komfortu. A kiedy już to zrobisz i zaczniesz pracować nad uderzeniami i taktyką, wtedy staję to twoja drugą naturą, nową strefą komfortu. Ale najpierw musisz wyjść poza nią, aby móc ją poszerzyć. Ona zupełnie nie boi się eksperymentować i próbować nowych rzeczy. Może ma to, dzięki oglądaniu Agnieszki Radwańskiej? Świątek jest taką dojrzałą 19-latką - zakończyła Navratilova.

Martina Navratilova jest jedną z najwybitniejszych postaci tenisowego świata. W swojej karierze wygrała oszałamiającą liczbę 59 tytułów Wielkiego Szlema w grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej. To więcej niż jakikolwiek tenisista bądź tenisistka w Erze Open od 1968 roku, kiedy to zezwolono na udział zawodników amatorskich oraz zawodowych w każdej imprezie.