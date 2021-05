Finał nie dla Magdy Linette! Polka przegrała po zaciętym meczu

Magda Linette awansowała do półfinału turnieju WTA po raz pierwszy od lutego 2020, kiedy triumfowała podczas rywalizacji w Hua Hin. W ćwierćfinale Polka bardzo pewnie pokonała Kazaszkę Julię Putincewą 6:3, 6:3. 29-latka od samego początku spotkania prezentowała się bardzo dobrze i nie dawała dojść do głosu swojej rywalce.

W piątkowym półfinale, Polka nie bez problemów zaczęła mecz przy swoim serwisie. Ostatecznie udało jej się obronić własne podanie, co chwilę później powtórzyła Cirstea. W czwartym gemie jednak Linette w dość łatwy sposób zdołała przełamać Rumunkę i objąć chwilę później prowadzenie 4:1. Tej przewagi już nie oddała do końca seta, pewnie wygrywając go 6:3.

Drugi set miał zdecydowanie bardziej zacięty przebieg. Linette szybko przełamała rywalkę, prowadząc 2:1. Natychmiast została jednak przełamana ponownie i był remis. Polka nie załamała się tym faktem i jeszcze raz wygrała gema przy serwisie Cirstei, ale Rumunka po raz drugi w tym meczu odrobiła stratę przełamania. Od stanu 3:3 obydwie tenisistki wygrywały przy własnym serwisie. Przy stanie 4:5 Linette serwowała o pozostanie w secie. Po długiej walce Polka przegrała gema, a Cirstea doprowadziła do remisu w setach.

W trzecim secie wydawało się, że Linette będzie w stanie wrócić do swojej dobrej gry. Polka utrzymywała swoje podania, jednak nie była w stanie zagrozić swojej rywalce przy jej serwisie. Rumunka zdołała przełamać Polkę w szóstym gemie, obejmując prowadzenie 4:2. Utrzymała własne podanie, kończąc spotkanie jeszcze jednym przełamaniem Polki, wygrywając ostatecznie 3:6, 6:4, 6:2.

Cirstea zmierzy się w finale z lepszą z pary Barbora Krejcikova - Jule Niemeier.