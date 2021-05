Fantastyczna pozycja Igi Świątek! Polka faworytką turnieju Rolanda Garrosa

Iga Świątek 30 maja stanie do rywalizacji w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Polka będzie bronić sensacyjnie wywalczonego przed rokiem tytułu. Zadanie nie będzie łatwe, ale Świątek jest jedną z największych faworytek turnieju. Kilkanaście dni temu odniosła zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie, co dało jej pierwszy w karierze awans do najlepszej dziesiątki rankingu. Na początku roku zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Adelajdzie.

W czwartek w Paryżu rozlosowane zostały pary 1. rundy turnieju. Wiemy już, że pierwszą rywalką Świątek będzie Kaja Juvan (101 WTA).

Oficjalny ranking najlepszych tenisistek świata dotyczący ich gry na kortach ziemnych w ostatnich 5 latach. Wysokie miejsce Świątek

Oficjalny portal WTA przedstawił "Clay Power Rankings" tenisistek, które najlepiej radzą sobie na ziemnych kortach w ciągu ostatnich pięciu sezonów. Tworząc zestawienie wzięto pod uwagę wyniki wszystkich zawodniczek według poniższego kryterium: 100 proc. punktów zdobytych na kortach ziemnych w 2021 r., 100 proc. punktów zdobytych na kortach ziemnych w 2020 r., 75 proc. punktów zdobytych na kortach ziemnych w 2019 r., 50 proc. punktów zdobytych na kortach ziemnych w 2018 r. i 25 proc. punktów zdobytych na kortach ziemnych w 2017 r.

Po zsumowaniu wszystkich wyników okazało się, że królową kortów ziemnych w ostatnich latach jest Simona Halep, która po raz pierwszy od 13 lat nie zagra w Roland Garros z powodu kontuzji łydki. Bardzo wysokie, drugie miejsce zajmuje Iga Świątek. Podium uzupełnia liderka światowego rankingu, Australijka Ashleigh Barty.

Czołówka rankingu WTA pod względem gry tylko na kortach ziemnych według WTA Insider:

Simona Halep: 4754,25 pkt. Iga Świątek: 3511,75 pkt. Ashleigh Barty: 3327,5 pkt. Karolina Pliskova: 3006,50 pkt. Kiki Bertens: 2678,25 pkt. Petra Kvitova: 2526,00 pkt. Elina Switolina: 2393,25 pkt. Aryna Sabalenka: 1959,75 pkt. Marketa Vondrousova: 1899,75 pkt. Sloane Stephens: 1821,25 pkt.

Świątek rozpoczęła sezon na kortach ziemnych na 6. miejscu w rankingu. Polka po wygraniu turnieju WTA 1000 w Rzymie z Karoliną Pliskovą 6:0, 6:0, awansowała na 2. miejsce w powyższym rankingu.

Z kolei Barty wygrała turniej w Stuttgarcie, a następnie awansowała do swojego pierwszego finału Madrid Open. Bilans Australijki na kortach ziemnych wynosi w tym sezonie 13-3, dzięki czemu jest w rankingu tuż za Świątek.

Natomiast Sabalenka wygrała po raz pierwszy w karierze turniej na kortach ziemnych w Madrid Open i dotarła również do finału w Stuttgarcie. Białorusinka obecnie zajmuje w rankingu 8. miejsce.

Tak wyglądają największe sukcesy wszystkich tenisistek na kortach ziemnych w ciągu ostatnich pięciu lat: