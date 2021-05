Magda Linette walczy o półfinał. Gdzie i o której oglądać mecz Polki? [TRANSMISJA]

Dla Magdy Linette to spory sukces. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA po raz pierwszy od lutego 2020 r., gdy zdobyła tytuł w Hua Hin. We wtorek Polka pokonała Alize Cornet 7:6, 3:0. Spotkanie było bardzo wyrównane, ale w drugim secie Francuzka skreczowała z powodu urazu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Iga Świątek? To fenomen sportowy, ale też marketingowy [Studio Biznes]

Magda Linette zagra ćwierćfinale w Strasburgu. Z rywalką znają się doskonale

W ćwierćfinale rywalką Magdy Linette będzie Julia Putincewa, która ma za sobą trzygodzinny pojedynek ze Szwedką Rebekką Peterson na początku turnieju. We wtorek dla odmiany pokonała Niemkę Jil Teichmann już po 19 minutach, ponieważ rywalka skreczowała.

Kazaszka jest najwyżej notowaną tenisistką spośród dotychczasowych rywalek Polki we Francji. 26-latka zajmuje 43. pozycję w rankingu WTA, wyprzedza Linette o pięć miejsc.

Zdjęcie Igi Świątek wywołało burzę. Ekspert: Niektórzy uważają, że i tak wiedzą lepiej

Najbliższa rywalka Polki może się także pochwalić dużo lepszymi wynikami. Zaliczyła już trzy wielkoszlemowe ćwierćfinały, dwa w Rolandzie Garrosie (2016, 2018) i jeden w US Open (2020). Magda Linette w turniejach wielkoszlemowych najdalej dochodziła do III rundy. W dodatku Putincewa może się pochwalić jednym tytułem głównego cyklu, który zdobyła w Norymberdze (2019). Osiągnęła jeszcze finały w Petersburgu (2017) i Kantonie (2018). Kazaszka wystąpiła już w tym sezonie w ćwierćfinale turnieju WTA. W kwietniu w Charleston przegrała jednak z Danką Kovinic.

Obie tenisistki znają się doskonale, mierzyły się ze sobą pięciokrotnie. Trzy razy lepsza była Polka, ale ich ostatnie spotkanie odbyło się dawno temu, podczas Wimbledonu w 2018 r. Wtedy w I rundzie po zaciętym boju triumfowała Kazaszka 6:3, 3:6, 10:8.

Postawa Linette w Strasburgu zdaje się wskazywać na powrót do formy sprzed kontuzji kolana, przez którą do gry wróciła dopiero w marcu. Dla polskiej tenisistki to trzeci w tym sezonie występ na kortach ziemnych. Wcześniej w Madrycie i Rzymie Linette odpadała z Chinką Saisai Zheng i Czeszką Petrą Kvitovą.

Magdalena Fręch w finale kwalifikacji RG. Jej rywalka się nie pojawiła

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Magdy Linette z Julią Putincewą?

Spotkanie ćwierćfinałowe Magdy Linette z Julią Putincewą odbędzie się w czwartek 27 maja. Obie tenisistki powinny wyjść na kort ok. 13:30. Transmisję meczu można obejrzeć w Canal+ Sport oraz online w aplikacji Canal +.