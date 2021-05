Naomi Osaka zapowiada strajk na Roland Garros. "Ludzie nie zwracają uwagi"

Naomi Osaka wystąpi na kortach Rolanda Garrosa, będąc rozstawionym z numerem 2. Japonka przed rokiem grała w turnieju w Paryżu, który wygrała Iga Świątek, nie przegrywając w nim nawet seta. Była liderka rankingu WTA opublikowała post w mediach społecznościowych, informując, że nie weźmie udziału w żadnej z obowiązkowych konferencji prasowej podczas trwania turnieju wielkoszlemowego.

- Ludzie nie zwracają uwagi na zdrowie psychiczne sportowców. Widzę to za każdym razem podczas konferencji prasowej, także gdy sama biorę w nich udział. Cały czas zadawane są te same pytania, albo pytania, które budzą w nas zwątpienie. Nie chcę ulegać ludziom, którzy we mnie wątpią - napisała Osaka.

- Widziałam wielu zawodników po porażkach, którzy zostali jeszcze bardziej pogrążeni podczas konferencji. Mam także ich na myśli. W takich sytuacjach bije się leżącego, a ja nie wiem dlaczego - dodała.

- Moja decyzja nie dotyczy turnieju i wielu dziennikarzy, z którymi rozmawiałam od swojej młodości. Z wieloma z nich pozostajemy w dobrych stosunkach. Jednak, jeśli organizatorzy myślą, że powiedzą "idź na konferencję albo zostaniesz ukarana grzywną" i będą mogli dalej ignorować zdrowie psychiczne zawodników, będę się z tego śmiać. Mam nadzieję, że pieniądze z grzywien przeznaczą na organizacje, pomagające ludziom z chorobami psychicznymi - zakończyła swój wpis Naomi Osaka.

Turniej Rolanda Garrosa rozpoczyna się już w niedzielę, 30 maja. Tytułu wywalczonego przed rokiem będzie bronić Iga Świątek, która po zwycięstwie w Rzymie stała się także jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Paryżu. W ostatniej fazie eliminacji gra jeszcze Magda Fręch, która zmierzy się z Rumunką Iriną Marią Barą.