Była gwiazda tenisa nie ma wątpliwości ws. Igi Świątek na French Open

W niedzielę 30 maja rozpocznie się tegoroczna edycja French Open, w której wywalczonego w zeszłym roku tytułu będzie bronić Iga Świątek. Polska tenisistka wówczas pokonała w finale Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. – Niedawno analizowałem mecze Igi i wiele statystyk jest lepszych, niż podczas Rolanda Garrosa w 2020 roku – powiedział Mike James, analityk współpracujący z Polką w rozmowie z TVP Sport.

Była siódma rakieta rankingu WTA, Barbara Schett, udzieliła wywiadu portalowi Tennishead, w którym wypowiedziała się na temat Igi Świątek oraz zbliżającego się turnieju wielkoszlemowego. Austriaczka twierdzi, że Polka jest faworytką do wygrania całej imprezy. - Będzie ciekawie zobaczyć Igę Świątek podczas French Open. Myślę, że ona jest faworytką do wygrania tego turnieju wielkoszlemowego. Myślę, że albo Iga, albo Ashleigh Barty. Iga jest młoda i pracuje z psychologiem, więc myślę, że dobrze radzi sobie z presją. Pokazała to zresztą, zdobywając tytuł w Rzymie – powiedziała Schett.

Ekspertka austriackiego Eurosportu zdradziła też, czym jej Świątek najbardziej imponuje. – Iga podczas gry pokazuje, że jest naprawdę wszechstronna, zwłaszcza na mączce. Uwielbiam tę różnorodność, którą wnosi na kort i myślę, że tym bardziej może powtórzyć swoje zwycięstwo podczas French Open – dodała.

Od 24 maja na kortach tenisowych w Paryżu trwają eliminacje. Udział w nich bierze pięcioro polskich tenisistów – Urszula Radwańska, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska oraz Kacper Żuk. Iga Świątek na ten moment nie zna swojej rywalki w pierwszej rundzie turnieju.