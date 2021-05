Wielki powrót na Roland Garros. Pokonała nowotwór i wraca na kort. "Jestem podekscytowana"

We wtorek Hiszpańska Federacja Tenisowa (RFET) oficjalnie poinformowała, że 32-letnia Carla Suarez Navarro leci do Paryża, by tam przygotować się do tegorocznego turnieju wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

Wielki powrót Suarez Navarro

- Jestem podekscytowana, że będę mogła wystąpić w Roland Garrosie. Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko trenowałam, aby dać sobie szansę na ostatni występ w Paryżu. Nie mogę się doczekać, aby wyjść na kort i ponownie poczuć, jak wyjątkowy był to dla mnie turniej - powiedziała Carla Suarez Navarro dla oficjalnej strony Hiszpańskiej Federacji Tenisowej.

Z turniejem tym Hiszpanka ma dobre wspomnienia. Dwa razy - w latach 2008 i 2014 była w ćwierćfinale. W sumie w Paryżu grała w turnieju głównym aż jedenaście razy.

- Roland Garros to turniej, który zapewnił mi jedne z najlepszych momentów w mojej karierze. Mój pierwszy świetny wynik był właśnie w Paryżu. Po tylu latach mam bardzo dobre wspomnienia. Zapowiadają się bardzo miłe dni i mam nadzieję, że będę mogła się nimi w pełni cieszyć - dodaje Suarez Navarro.

Jej występ w Roland Garrosie był możliwy, bo zawodniczka obecnie zajmuje obecnie 118. miejsce w rankingu WTA. Nie musiałaby przechodzić kwalifikacji i miałaby miejsce w turniejowej drabince. Realny jest również występ na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Póki co, 32-letnia zawodniczka ma zaplanowane trenowanie z Rosjanką Darią Kasatkiną (37. WTA).

Przypomnijmy, że Hiszpanka we wrześniu ubiegłego roku poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wykryto u niej nowotwór. - Zachowuję spokój i jestem gotowa na to, co mnie teraz czeka - zapowiedziała w specjalnym nagraniu wideo zawodniczka. Przed zdiagnozowaniem u niej raka zapowiadała, że zamierza wkrótce zakończyć karierę.

Zawodniczka miesiąc temu przekazała zdecydowanie lepsze wiadomości. W Barcelonie skończyła walkę z chorobą, pomyślnie przechodząc chemioterapię i radioterapię.

- Zrobiłam kolejny krok do przodu. Skończyłam leczenie i przezwyciężyłam chłoniaka Hodgkina. Dziękuję wszystkim za ciepłe wiadomości. Każde słowo wsparcia dodawało mi sił w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jestem też wdzięczna pracownikom służby zdrowia, którzy opiekowali się mną każdego dnia. Jestem wyleczona - napisała Carla Suarez Navarro na Twitterze.

Wiadomość o powrocie do zdrowia Hiszpanki sprawiła dużo radości w świecie tenisa. Gratulowały jej największe postacie tej dyscypliny: Victoria Azarenka, Maria Szarapowa, Kim Clijsters, Venus Williams, Garbine Muguruza czy jedna z najwybitniejszych tenisistek wszech czasów - Chris Evert.

Pochodząca z Wysp Kanaryjskich Carla Suarez Navarro siedem razy awansowała do ćwierćfinału turniejów wielkoszlemowych. Oprócz Rolanda Garrosa, trzy razy była w Australian Open (2009, 2016 i 2018) i dwa razy w US Open (2013 i 2018). W Wimbledonie cztery razy była w czwartej rundzie. Najwyżej w światowym rankingu sklasyfikowana była w lutym 2016 roku, kiedy zajmowała szóste miejsce.