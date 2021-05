Iga Świątek jest jeszcze lepsza niż podczas wygranego Roland Garros. Ekspert nie ma wątpliwości

Mike James to analityk tenisowy, a wcześniej trener, który współpracował m.in. ze Stanem Wawrinką i Miomirem Kecmanoviciem. W tym roku pomaga Idze Świątek i jej ekipie. - Na początku grudnia skontaktował się ze mną Piotr Sierzputowski. Chciał, żebym przeanalizował grę Igi i dzięki temu dostarczył informacji, nad czym powinni popracować w okresie przygotowawczym. To jeden z najmłodszych, ale przede wszystkim myślących przyszłościowo trenerów. Jest otwarty na nowe pomysły, inteligentny, chce się uczyć – taki powinien być nowoczesny trener. Spodobało mu się to, co przygotowałem i postanowiliśmy nawiązać współpracę na ten sezon – powiedział James w rozmowie z TVP Sport.

Przed Igą Świątek jedno z najważniejszych wydarzeń w tym sezonie – wielkoszlemowy Roland Garros. Rok temu Polka sensacyjnie wygrała cały turniej, sięgając po swój pierwszy tytuł w Wielkim Szlemie. Do dzisiaj jest to największy sukces w jej karierze.

Największy, ale nie jedyny. W tym roku Iga jest faworytką do końcowego triumfu. Przed kilkoma tygodniami Polka zwyciężyła w turnieju WTA 1000 w Rzymie i awansowała do pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Na początku roku wygrała też turniej WTA 500 w Adelajdzie.

Analityk wlał optymizm w serca kibiców. "Wiele statystyk jest lepszych"

Oczywiście, powtórzenie zeszłorocznego wyczynu będzie niezwykle trudne. James jednak wierzy, że Iga może obronić tytuł, bo w niektórych aspektach jest lepszą zawodniczką niż podczas poprzedniego turnieju. - Niedawno analizowałem jej mecze i wiele statystyk jest lepszych niż w podczas Roland Garros. Oczywiście są też pewne rzeczy do poprawy, w tenisie w zasadzie nigdy nie jest idealnie, czasem pojawiają się sinusoidy, nigdy nie osiągniesz stanu idealnego. Moją rolą jest pomoc we wskazaniu rzeczy, nad którymi warto pracować i które mogą pomóc w odnoszeniu zwycięstw – powiedział James.

Według Amerykanina kluczem do zwycięstwa będzie to, jak zagra Iga. Analityk przyznał, że nie poświęca zbyt dużo czasu na analizę przeciwniczek Polki. – Piotr [Sierzputowski – red.] wychodzi z założenia, że przede wszystkim ważne jest to, jak zagra Iga. Jeśli zagra na swoim najwyższym poziomie, to w zdecydowanej większości przypadków zejdzie z kortu jako zwyciężczyni. To jest pewien trend, sposób myślenia coraz bardziej popularny w tenisie. Iga niedługo skończy dopiero 20 lat, jeszcze ma mnóstwo czasu, żeby się rozwijać. Jej styl gry będzie pewnie ewoluował, dopiero za parę lat osiągnie swoje maksimum. Dlatego obecnie sztab przede wszystkim skupia się na rozwijaniu jej gry – powiedział analityk.

Rywalizacja w drabince głównej Rolanda Garrosa rozpocznie się 30 maja. Turniej potrwa do 13 czerwca. Kwalifikację mają już zapewnioną Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W kwalifikacjach wezmą udział Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch, Urszula Radwańska i Kacper Żuk.