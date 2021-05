Szybki koniec Federera! Nie tak sobie wyobrażał powrót po dwóch latach

- Martwię się tylko o to, na jakim etapie jest moja gra. Zawodnicy wrócili do rozgrywek w świetnym rytmie i pokazują wspaniały poziom. Ja też chcę to osiągnąć. Muszę rozegrać 10 meczów, aby uzyskać odpowiedź, na jakim jestem poziomie. Podczas treningów wszystko szło dobrze. Ale, kiedy wracasz po kontuzji, jesteś w innym miejscu niż pozostali. Jestem podekscytowany swoim powrotem i nie skupiam się na tym, by być teraz na tym samym poziomie, co Rafa Nadal i Novak Djoković - mówił Roger Federer przed turniejem w Genewie.

Niespodziewana porażka Federera

Szwajcar z powodu kontuzji kolana w ciągu ostatnich piętnastu miesięcy zagrał tylko w turnieju w Dosze, w którym odpadł w ćwierćfinale z Gruzinem Nikolozem Basilaszwilim. W dodatku na kortach ziemnych ostatni raz wystąpił 7 czerwca 2019 roku! Wtedy w Rolandzie Garrosie przegrał w półfinale z Nadalem 3:6, 4:6, 2:6.

W Genewie rozstawiony z jedynką reprezentant gospodarzy Roger Federer (8. ATP) w II rundzie (w pierwszej miał wolny los) zmierzył się z 35-letnim Pablo Andujarem (75. ATP). Hiszpan potrafi grać na kortach ziemnych, na których ma zdecydowanie najlepszy bilans (60 proc. zwycięstw). Wygrał nawet cztery mniejsze turnieje, a w jeszcze pięciu był w finale.

We wtorkowe popołudnie Federer w pierwszym secie miał spore problemy z serwisem. Trafiał tylko z 40 proc. skutecznością i nie zaserwował ani jednego asa! A w dziesiątym gemie został przełamany, co zadecydowało o zwycięstwie Hiszpana.

W drugiej partii doświadczony Szwajcar grał lepiej. Lepiej podawał, wygrał ponad 80 proc. piłek po pierwszym i drugim serwisie. Już w trzecim gemie odebrał serwis rywalowi. Federer poszedł za ciosem i w decydującym secie prowadził już 4:2. Wtedy jednak stało się coś, czego nikt pewnie się nie spodziewał - Andujar wygrał cztery gemy z rzędu i wygrał mecz po blisko dwóch godzinach walki. Federer przerwał passę 32 kolejnych zwycięstw w rodzimych turniejach.

W kolejnej rundzie Andujar zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Dominic Stephan Stricker (Szwajcaria, 419. ATP) - Marton Fucsovics (Węgry, 44. ATP).

