Morderczy bój Majchrzaka w Lyonie. Polak już pewny gry w Rolandzie Garrosie

Kamil Majchrzak (129. ATP) był faworytem bukmacherów meczu z Joao Sousą (110. ATP). 32-letni Portugalczyk nie ma najlepszego bilansu na kortach ziemnych (264-209), a we Francji, podobnie jak Majchrzak musiał przechodzić kwalifikacje.

Dobra dyspozycja serwisowa Majchrzaka

Pierwszy set zdecydowanie należał do Majchrzaka. W szóstym gemie przełamał rywala do zera i to zdecydowało o wygraniu partii. Aż trzy razy Polak wygrał swoje gemy serwisowe bez straty punktu. W sumie zdobył aż 88 proc. punktów po pierwszym podaniu i aż 86 proc. po drugim.

W kolejnym secie nie miał już tak rewelacyjnych statystyk serwisowych. Zwłaszcza po drugim serwisie, po którym wygrał tylko 46 proc. akcji. Zresztą Majchrzak już w drugim gemie został przełamany. Natychmiast jednak odrobił straty. W końcówce seta 25-letni Polak potrafił wykaraskać się z trudnych sytuacji. Przy swoim podaniu bronił bowiem aż czterech piłek setowych dla Portugalczyka. Dzięki temu doszło do tie-breaka. Majchrzak nie wykorzystał w nim trzech piłek meczowych, ale ostatecznie wygrał 10:8.

W kolejnej rundzie Polaka czeka o wiele trudniejsze zadanie. Zmierzy się bowiem z rozstawionym z numerem ósmym w turnieju, Rosjaninem Karenem Chaczanowem (26. ATP). Obaj zawodnicy zmierzyli się ze sobą tylko raz, we wrześniu ubiegłego roku w Rolandzie Garrosie. Wtedy Rosjanin wygrał 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Wiadomo już, że Kamil Majchrzak wystąpi w tegorocznym turnieju głównym French Open. Stało się tak, bo z imprezy wycofali się Australijczyk Nick Kyrgios, Chorwat Borna Corić, Brytyjczyk Kyle Edmund oraz Szwajcar Stan Wawrinka. Ten ostatni, zwycięzca turnieju z 2015 roku poinformował o swojej absencji we wtorek. Roland Garros rozpocznie się 30 maja.

Inne wtorkowe wyniki turnieju w Lyonie:

Felix Auger-Aliassime (Kanada) - Lorenzo Musetti (Włochy) 6:7, 6:3, 5:7,

Benjamin Bonzi (Francja) - Karen Chaczanow (Rosja) 1:6, 6:4, 6:7,

Gael Monfils (Francja) - Thiago Seyboth Wild (Brazylia) 7:5, 6:4,

Richard Gasquet (Francja) - Gregoire Barrere (Francja) 5:7, 6:4, 6:3,

Tommy Paul (USA) - Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 6:3, 6:3.