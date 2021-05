Wielka przemiana Igi Świątek. Czas skończyć z oburzeniem kibiców, że to "pompowanie balonika"

Piątek, 4 września 2020, Nowy Jork. Tego dnia Iga Świątek i Saschia Vickery dokończyły spotkanie drugiej rundy US Open. Spotkanie przerwane dzień wcześniej z powodu deszczu. Polka, sklasyfikowana wówczas na 53. miejscu na świecie, wygrała 6:7, 6:3, 6:4. Mimo wygranej powiedzieć, że nie był to jej najlepszy występ, to nic nie powiedzieć.

Dużo nerwów

W pierwszej partii Świątek przegrała tie-breaka, w którym prowadziła 5:0. Złość wyładowała na rakiecie, uderzając nią mocno w kort, za co otrzymała ostrzeżenie. W trzecim secie przegrywała już 1:3. Gała bardzo chimerycznie, popełniła w całym spotkaniu aż 69 niewymuszonych błędów (rywalka 33). Wymiany układały się głównie tak, że albo Polka trafiła i zdobywała punkt, albo myliła się na korzyść przeciwniczki. Efekt? 50 winnerów Świątek, 33 Vickery. Z kolei Amerykanka w trzeciej partii krzyczała na siebie i obijała bandy ustawione wokół kortu rakietą. To był prawdziwy mecz nerwów w wykonaniu obu tenisistek.

Po tamtym spotkaniu było pełno obaw, co wydarzy się w kolejnym meczu w Nowym Jorku. Tym bardziej, że rywalką Świątek w trzeciej rundzie była wracająca do formy Wiktoria Azarenka, była liderka światowego rankingu. Azarenka pokonała naszą tenisistkę, doszła w US Open aż do finału, ale niech nie zmyli nas wynik jej meczu z 19-letnią Polką (6:4, 6:2). To był dobry występ naszej zawodniczki. Dużo lepszy, spokojniejszy niż wcześniejszy pojedynek z Vickery.

Przemiana mentalna

Dziś wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, że jeszcze kilka miesięcy temu Iga Świątek była na korcie w Nowym Jorku takim kłębkiem nerwów. Od Roland Garros obserwujemy zupełnie inną tenisistkę. Jasne, że i jej zdarzają się gorsze chwile, udzielają emocje na korcie, ale to tylko ułamek procenta tego, co widzieliśmy w starciu z Vickery. Tamten pojedynek wyglądał jak z rywalizacji juniorskiej, gdzie obie tenisistki walczą nie tylko z przeciwniczką, ale i z własnymi niedoskonałościami.

Polka nie zawsze będzie wygrywać (w tym roku zaliczyła porażki m.in. z Simoną Halep w Melbourne, Garbine Muguruzą w Dubaju i Ashleigh Barty w Madrycie), ale sposób jej gry stał się niezwykle dojrzały. Łatwo można zapomnieć, że dopiero 31 maja skończy 20 lat. Gra jak rutyniarz, przekracza kolejne granice swoich możliwości. Jeszcze niedawno z takiego turnieju jak w Rzymie odpadłaby w połowie drogi. W meczu trzeciej rundy z Barborą Krejcikovą nie szło jej niemiłosiernie. Czeszka miała nawet dwie piłki meczowe. A mimo to z kortu jako zwyciężczyni zeszła Polka.

Wcześniej nie wygrałaby takiego meczu

Tamten mecz z Krejcikovą był kluczowy dla dalszych losów Świątek na Foro Italico. - Zwykle przegrywałam takie mecze, nie dawałam rady psychicznie. Jestem szczęśliwa, że byłam w stanie odwrócić wynik meczu - powiedziała po wygranej nad Krejcikovą 3:6, 7:6, 7:5. Rzym to był turniej dwóch faz w wykonaniu Igi Świątek, bo wcześniej z Madison Keys i Alison Riske Polka także nie zaprezentowała się z najlepszej strony. Na wyższy poziom wskoczyła dopiero później: w sobotę z Eliną Switoliną i Cori Gauff oraz w finale z Karoliną Pliskovą. To była Iga Świątek w formie z zeszłorocznego Roland Garros. Zagrać najlepiej wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne to cecha prawdziwych mistrzów.

Niesamowicie szybką drogę przeszła Iga Świątek od meczu z Saschią Vickery w US Open do niedzielnego finału z Karoliną Pliskovą. Dorasta na korcie w tempie, którego dawno nie widziano w kobiecych rozgrywkach. Bianca Andreescu? Tylko, że ona po wygraniu US Open 2019 praktycznie zniknęła. Cały czas przegrywa z kontuzjami. Oby naszą tenisistkę to ominęło.

Miara sukcesu

Miarą ostatniego sukcesu Świątek jest też fakt, że w Rzymie wystąpiło 14 z 15 najwyżej sklasyfikowanych tenisistek świata. Zabrakło tylko wspomnianej Bianci Andreescu. A, że Simona Halep i Ashleigh Barty poddały swoje spotkania z powodu kontuzji, pewnie oszczędzając się przed Roland Garros? To ich problem. We Włoszech w najlepszej formie i najlepiej przygotowana do rywalizacji była tenisistka z Raszyna. Jak to wspaniale brzmi!

Opanowanie Polki na korcie widać było szczególnie w starciu z Cori Gauff w półfinale. W drugim secie zaprezentowała efektowne zagranie między nogami. - Jak Nick Kyrgos - skomentowano na kanale ATP na Twitterze.

- To bardziej intuicyjne zagranie niż chęć popisania się. Wymaga sporej koordynacji i spokoju, mało która dziewczyna umie to zagrać - tłumaczył nam Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

Jedna z faworytek

Iga Świątek wygrała w Rzymie ostatni duży turniej przed Roland Garros. Do Paryżu przyjedzie jako obrończyni tytułu i rzecz jasna będzie jedną z faworytek. Mam nadzieję, choć przyznaje niewielką, że może skończą się wreszcie ze strony części kibiców uwagi pełne oburzenia w stylu: "nie mów, że jest faworytką, to pompowanie balona", "nie pompujmy balonika". Określenie to nie pasuje do polskiej tenisistki, która jest dziś w stanie pokonać na ziemi każdą rywalkę. Nikt nie mówi, że na pewno wygra, bo to tylko sport, ale też niewymienianie jest w gronie faworytek otwartych mistrzostw Francji byłoby niepoważne.