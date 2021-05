- Po pierwszych meczach nie postawiłbym zbyt wielkich pieniędzy na to, że Iga może wygrać turniej w Rzymie - mówi Dominik Senkowski. Polka w finale nie dała żadnych szans Karolinie Pliskovej. - To, że ktoś zagrał dobrze w Rzymie czy w Madrycie, nie znaczy, że wygra w Paryżu. Ale to zwycięstwo na pewno Igę bardzo podbuduje - dodaje dziennikarz Sport.pl.

Fot. Gregorio Borgia / AP Photo