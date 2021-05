Oficjalnie: Iga Świątek najwyżej w karierze! Znakomity awans Polki

Iga Świątek w znakomitym stylu wygrała turniej WTA 1000 w Rzymie. Początek nie był łatwy – Iga była o włos od odpadnięcia, zwłaszcza w meczu z Barborą Krejcikovą, kiedy musiała bronić piłki meczowe dla rywalki. Wcześniej, w spotkaniu z Madison Keys broniła piłek setowych. Jednak po początkowych trudnościach Polka wrzuciła wyższy bieg i w sobotę rozprawiła się w ćwierćfinale z Eliną Switoliną, a w półfinale z Coco Gauff.

Finał to była demonstracja siły ze strony Świątek. Polka rozbiła Czeszkę Karolinę Pliskovą w 45 minut i nie dała rywalce ugrać ani jednego gema. Czeszka zdołała zdobyć zaledwie 13 punktów przy 51 Świątek. To był drugi w tym roku, po turnieju w Adelajdzie, triumf Igi Świątek. To było też pierwsze zwycięstwo na zawodach rangi WTA 1000.

Duży awans Igi Świątek. Historyczny wyczyn Polki

Już wcześniej wiadomo było, że jeśli Iga Świątek wygra turniej, to zaliczy spory awans w rankingu WTA. Tak też się stało – w najnowszym zestawieniu Iga awansowała o sześć pozycji i zajmuje 9. miejsce. To najwyższe miejsce Polki w karierze. Nigdy wcześniej nie była w TOP 10. Wyprzedziła m.in. rywalkę z finału w Rzymie, Karolinę Pliskovą. Za plecami Polki znajdują się też inne znakomite tenisistki, takie jak Belinda Bencić (z którą Iga wygrała w finale w Adelajdzie), Petra Kvitowa czy Garbine Muguruza. Natomiast bezpośrednio przed Polką znajduje się Serena Williams.

Kolejna szansa na awans w rankingu to wielkoszlemowy Roland Garros. Rozpocznie się on już 24 maja, a Iga Świątek będzie bronić tytułu zdobytego przed rokiem. Zwyciężczyni turnieju zgarnie 2000 punktów.