Świątek zachwyciła zagraniczne media. "Pierwszy taki przypadek w 91-letniej historii"

Iga Świątek we wspaniałym stylu wygrała turniej WTA 1000 w Rzymie. W sobotę rozegrała dwa mecze – ćwierćfinał z Eliną Switoliną (6:2, 7:5) i półfinał z Coco Gauff (7:6, 6:3). W niedzielę rywalką Igi była Czeszka, Karolina Pliskova. Polka wręcz zdeklasowała rywalkę i wygrała mecz w trzy kwadranse, nie oddając rywalce ani jednego gema.

- Nie był to mój najlepszy dzień, ale Iga grała fenomenalnie. Gratulacje dla niej i jej całego sztabu. Po prostu bywają takie dni, że nie potrafię odnaleźć się na korcie. Będę chciała jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, co na pewno nie będzie łatwe – powiedziała po meczu Karolina Pliskova.

Szwedzkie media pod wrażeniem wyczynu Igi Świątek

Wyczyn Igi Świątek zauważyły media na świecie. O jej sukcesie piszą m.in. dziennikarze w Szwecji. Tamtejszy dziennik "Aftonbladet" zwraca uwagę, że zwycięstwo Igi było historyczne. "Polka potrzebowała 48 minut, żeby pokonać 6:0, 6:0 Karolinę Pliskovą. To pierwszy taki przypadek w 91-letniej historii turnieju. Pliskova zdobyła 13 punktów przy 51 Igi Świątek" – czytamy w artykule.

"Dziewiąta rakieta świata doszła do finału turnieju w Rzymie pokonując między innymi Petrę Martić i Jelenę Ostapenko. Ale kiedy zmierzyła się ze Świątek, to była bez szans. Dla 19-latki to pierwsze zwycięstwo w turnieju rangi WTA 1000" – dodano.

Natomiast na portalu szwedzkiej telewizji SVT czytamy, że finał był "pokazem siły" Igi Świątek, a jej zwycięstwo nie było praktycznie zagrożone ani na chwilę. "Pliskova miała dwie piłki na przełamanie przy wyniku 2:0 w drugim secie, a także dwie w ostatnim gemie. Walczyła jak zwierzę, ale bez sukcesu" – napisali dziennikarze.

Z kolei Agencja TT pisze, że Iga Świątek "zdominowała" Karolinę Pliskovą w finale. Dziennikarze przypominają, że już niedługo rozpocznie się drugi w tym roku turniej Wielkiego Szlema – Roland Garros. "Turniej we Francji odbędzie się już za dwa tygodnie, a Świątek będzie jedną z faworytek. Nie tylko dzięki miażdżącej wygranej w niedzielnym finale. Przyjedzie do Paryża jako obrończyni tytułu po tym, jak sensacyjnie wygrała turniej rok temu" – czytamy w artykule.

Turniej na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się 24 maja. Iga Świątek przystąpi do rywalizacji jako dziesiąta rakieta świata. Tak wysoko w rankingu WTA jeszcze nie była.