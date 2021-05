Iga Świątek nie wierzy w wynik finału. "Naprawdę? To nie jest pomyłka?"

Iga Świątek nie pozostawiła złudzeń w finale turnieju w Rzymie. Od początku nie pozwalała Karolinie Pliskovej, byłej liderce rankingu WTA, wejść w mecz. Wygrała po zaledwie 46 minutach 6:0, 6:0, oddając swojej rywalce w całym spotkaniu zaledwie 13 punktów!

Jak Iga Świątek skomentowała swoje zwycięstwo? - Gdy mój trener powiedział mi, że było 6:0, 6:0, to spytałam "Naprawdę? To nie jest pomyłka?". Podczas przerw w grze wizualizowałam sobie za każdym razem, że zaczynam ten mecz od początku. Robiłam to na tyle dobrze, że nie wiedziałam, że pierwszego seta wygrałam bez straty gema - powiedziała Świątek. - Kluczowe jest to, by nie myśleć o tym i po prostu grać. Bo jak zaczniesz myśleć o wyniku, to właściwie zrujnujesz swój sposób myślenia i nastawienie - dodała.

Świątek: Nie skupiałam się na tym

Świątek nie pozwoliła Pliskovej nawet przez chwilę narzucać swojego rytmu gry, przez co Czeszka popełniała kolejne proste błędy. - Od początku czułam, że Karolina jest chyba trochę zdenerwowana. Chciałam z tego skorzystać i zagrać z takim nastawieniem tyle gemów, ile tylko dam radę. Dlatego na początku tak szybko się to toczyło - powiedziała Polka na konferencji prasowej po zakończeniu spotkania.

Co zdecydowało o tak miażdżącej przewadze Świątek od początku do końca spotkania? - Wydawało mi się, że nie jest u niej najlepiej jeśli chodzi o poruszanie się po korcie. Miałam też jednak na uwadze, że bardzo szybko może poczuć się lepiej i złapać rytm, więc nie skupiałam się na tym - zakończyła Świątek.

Wielki awans Igi Świątek w rankingu WTA!

Iga Świątek wygrała turniej w Rzymie. Polka rozbiła Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0 i może cieszyć się z gigantycznego sukcesu! Jej doskonała gra sprawiła, że po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej "10" rankingu WTA!